Daily Sabah: Εντάσεις στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας ενόψει Κυπριακής Προεδρίας

Τις τριβές στις σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας ενδέχεται να εντείνει η ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με Τούρκους αναλυτές, τους οποίους επικαλείται η τουρκική αγγλόφωνη εφημερίδα Daily Sabah.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η ατζέντα της κυπριακής προεδρίας θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την υφιστάμενη δυναμική Άγκυρας – Βρυξελλών, με επίκεντρο το Κυπριακό, τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο και τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας.

Ο Τούρκος καθηγητής Αλί Φουάτ Γκιοκτσέ εκτιμά ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά αναπτύσσει πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, στρέφονται κατά της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς, αναφερόμενος σε στρατιωτικές συνεργασίες, ασκήσεις και αμυντικές πρωτοβουλίες στο νησί.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Εμέτε Γκοζουγκουζέλι υποστηρίζει ότι η Λευκωσία αντιμετωπίζει την προεδρία της ΕΕ ως στρατηγικό εργαλείο, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο και να αυξήσει τη διπλωματική πίεση προς την Άγκυρα, ιδίως σε ζητήματα υδρογονανθράκων.

Το δημοσίευμα αναφέρεται επίσης στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τη συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης Λιβάνου – Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στις αντιρρήσεις Ελλάδας και Κύπρου για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

