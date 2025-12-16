Αναφορές βουλευτών για απογοήτευση, απαξίωση και «λογιστικό κατάστιχο»

Συνεχίστηκε την Τρίτη το πρωί η συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2026.

Πρώτη πήρε τον λόγο η Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ανεξάρτητη βουλευτής, λέγοντας ότι "για ακόμη μία χρονιά η Κυβέρνηση καταθέτει έναν προϋπολογισμό που χαρακτηρίζεται ως «αναπτυξιακός» και «πλεονασματικός».

"Πράγματι, οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν: καταγράφεται πλεόνασμα, θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης και αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η πολιτική όμως δεν είναι λογιστικό κατάστιχο" είπε.

"Τι σημαίνουν οι θετικοί δείκτες όταν η πλειοψηφία των πολιτών ζει με διαρκές άγχος για το δάνειο, το ενοίκιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα καύσιμα και το καλάθι του σούπερ μάρκετ; Όταν οι ηλικιωμένοι μας ζουν με πενιχρές συντάξεις και όταν οι χαμηλόμισθοι δεν βγάζουν τον μήνα; Τι αξία έχει το πλεόνασμα όταν οι νέοι άνθρωποι, παρά τα πτυχία και τις δεξιότητές τους, αδυνατούν να αυτονομηθούν, να δημιουργήσουν οικογένεια ή ακόμη και να παραμείνουν στη χώρα τους;" διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής είπε ότι καλούμαστε να εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που, "παρά τις μεγαλόστομες εξαγγελίες, δεν φέρνει καμία πραγματική αλλαγή".

Είπε ότι το 2026 η Κύπρος εξακολουθεί να έχει το πιο αδύναμο, το πιο αναποτελεσματικό και το λιγότερο λειτουργικό σύστημα δημόσιων μεταφορών στην Ευρώπη, ενώ ανέφερε ότι ενάμιση χρόνο περιμένουμε, να εφαρμοστεί η νομοθεσία που ψηφίσαμε για την μείωση του προστίμου στα φώτα τροχαίας από €300 ευρώ σε €80.

Αναφερόμενος στην Πάφο, είπε ότι έχει άμεση ανάγκη από ανέγερση νέων σχολείων, ενώ δύο χρόνια από τις εξαγγελίες του Προέδρου για τα κλιματιστικά, σε πολλά σχολεία της πόλης και επαρχίας της Πάφου δεν έχουν εγκατασταθεί κλιματιστικά. Το Νοσοκομείο Πάφου είναι επείγουσα ανάγκη να εκσυγχρονιστεί και τα έργα υποδομής της Επαρχίας Πάφου παραμένουν καθηλωμένα, κατέληξε.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Γιακουμή είπε ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το έντονο κλίμα απογοήτευσης που εξακολουθεί να επικρατεί στην κοινωνία.

"Μια απογοήτευση που τροφοδοτείται, αφενός, από ανούσιες και ατελείωτες αντιπαραθέσεις για διαδικαστικά ζητήματα που ελάχιστα αγγίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, και αφετέρου, από τη λαϊκίστικη ρητορική και την πολιτική ανωριμότητα που εξακολουθούν να δηλητηριάζουν τον δημόσιο λόγο".

Αυτή η απαξίωση της πολιτικής, ανέφερε, δεν είναι χωρίς συνέπειες. "Οδηγεί, από τη μία, στην αποχή από τις δημοκρατικές διαδικασίες και, από την άλλη, στην τιμωρητική ψήφο, μέσα από την οποία οι πολίτες στρέφονται σε αντισυστημικές – συχνά ακραίες – επιλογές, όχι από πεποίθηση, αλλά από αγανάκτηση. Το μήνυμα αυτό ήταν ξεκάθαρο και στις διπλές εκλογικές αναμετρήσεις του 2024. Και δεν έχουμε πλέον την πολυτέλεια να το αγνοούμε".

Στην ομιλία της, η βουλευτής ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου, είπε ότι "ο φετινός προϋπολογισμός της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη είναι μια στείρα επανάληψη των προηγούμενων. Είναι ένας προϋπολογισμός ταξικά άνισος".

"Οι πολίτες δυσκολεύονται να ζήσουν. Τα εμπόδια στην απόκτηση στέγης για τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας είναι εκεί. Το κόστος ζωής, οι χαμηλοί μισθοί, η αύξηση των επιτοκίων και η αυθαιρεσία των τραπεζών δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια για τους νέους που δεν μπορούν ούτε να αποκτήσουν, ούτε να ενοικιάσουν σπίτι".

Αναφερόμενη στη Λεμεσό, είπε ότι "δίπλα από τους πύργους σας είναι ο κόσμος που βιώνει τις δραματικές πραγματικότητες κι ανισότητες που υπάρχουν. Δίπλα από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και τα υπερκέρδη των λίγων, υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία που παλεύει με την ακρίβεια, τις οικονομικές δυσκολίες, το στεγαστικό, την εργασιακή ανασφάλεια".

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρίστος Σενέκκης, έκανε έναν απολογισμό της δράσης του. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση του εφάπαξ τιμητικού επιδόματος στους Αιχμαλώτους και Παθόντες του 1974, στην ανάδειξη των προβλημάτων στατικής επάρκειας των προσφυγικών πολυκατοικιών και στις βελτιώσεις στα προγράμματα του ΚΦΙΚΒ. Αναφέρθηκε, ακόμα, στο νέο πλαίσιο διαχείρισης των τ/κ περιουσιών, στην αύξηση του επιδόματος εγκλωβισμένου.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε επίσης, στην πρωτοβουλία για παραχώρηση σύνταξης από τον πρώτο μήνα συνταξιοδότησης, στην καθιέρωση της ακουστικής αναπηρίας ως μόνιμης και σοβαρής για άτομα με κοχλιακό εμφύτευμα, χωρίς ανάγκη επαναξιολόγησης.

"Ο καθοριστικός ρόλος του ΔΗΚΟ στο αποτέλεσμα των Προεδρικών Εκλογών του 2023 και η εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας, επιτρέπει σήμερα την εφαρμογή διαχρονικών πολιτικών του ΔΗΚΟ, που είναι αποδεδειγμένα επωφελείς για τον τόπο και τον λαό μας", ανέφερε ο βουλευτής.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης είπε ότι ο υπό συζήτηση Προϋπολογισμός "αναδεικνύει την πλήρη κατάρρευση της σοβαρότητας και της αξιοπιστίας της παρούσας Κυβέρνησης, αλλά και η διόγκωση και η προσπάθεια νομιμοποίησης του κρατικού αυταρχισμού, των απαγορεύσεων, και της περιστολής συνταγματικών δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών".

"Μιας κυβέρνησης που καταφεύγει στον αυταρχισμό, που ποινικοποιεί αντί να επιλύει, που κρύβεται αντί να λογοδοτεί, που υπόσχεται διαφάνεια, αλλά λειτουργεί στη σκιά. Μιας Κυβέρνησης που αδρανεί στα μεγάλα έργα" ανέφερε.

Είπε πως η κοινωνία δεν αντέχει άλλες προσχηματικές απαντήσεις. "Δεν αντέχει μια διακυβέρνηση που λειτουργεί με όρους ελέγχου και φόβου, που αποφεύγει τη λογοδοσία και αντιμετωπίζει τα δικαιώματα ως εμπόδιο".

Στη δική του ομιλία, ο βουλευτής ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος μίλησε για την ανάγκη ενός πλάνου τόσο για την αντιμετώπιση του υδατικού προβλήματος της Κύπρου όσο και για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που μαστίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Για το μεταναστευτικό, είπε πως υπάρχει ανάγκη για αυστηροποίηση της επιδοματικής πολιτικής μεταναστών που ακολουθείται και την αντικατάσταση της με το μοντέλο της «Υλικής Βοήθειας σε Είδος», λέγοντας ότι το κράτος πρέπει να προβεί σε διαβήματα για αυστηροποίηση των επιδομάτων για όσους μετανάστες θα παραχωρείται πολιτικό άσυλο με αναδρομική ισχύ, δηλαδή ν’ αυστηροποιηθούν τα επιδόματα και για όσους μετανάστες ήδη παραχωρήθηκε πολιτικό άσυλο.

Εξέφρασε τέλος ικανοποίηση γιατί όπως είπε ένας από τους μεγαλύτερους στόχους που έθεσε, ο παραλιακός δρόμος Κ. Πάφου-Κόλπου των Κοραλλίων, θα βγει σε προσφορές.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος αναφέρθηκε στην προσφυγική πολιτική λέγοντας ότι παραμένει σε μεγάλο βαθμό πολιτική διαχείρισης και όχι δικαιοσύνης. Είπε ότι στους προϋπολογισμούς που συζητούμε σήμερα, υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δεν απορροφά κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, είπε προσθέτοντας ότι τα χρήματα αυτά επιστρέφουν στο κράτος και μετά η κυβέρνηση μιλά για «αποθέματα». "Να είμαστε ειλικρινείς, αυτά τα αποθέματα δημιουργούνται πάνω στις πλάτες των προσφύγων".

Για το στεγαστικό, είπε ότι αν δεν το αντιμετωπίσουμε ως κοινωνική κρίση, δεν μπορούμε να το απαμβλύνουμε, ενώ αναφερόμενος στην Υπηρεσία Μέριμνας είπε ότι έγιναν άλματα.

"Κάθε προϋπολογισμός παίρνει θέση. Εμείς επιλέγουμε να στεκόμαστε: με τους πρόσφυγες, με τους εργαζόμενους, με τους ηλικιωμένους, με τους νέους που δεν θέλουν υποσχέσεις αλλά λύσεις" είπε ο κ. Κέττηρος.

Ο βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης μίλησε για την επαναφορά της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα και τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην Παιδεία ιδιαίτερα σε θέματα που χρονίζαν, ενώ είπε ότι στον τομέα της Υγείας έχουν γίνει σημαντικά βήματα με την εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Για τα θέματα που άπτονται στο Υπουργείο Μεταφορών, είπε ότι έχει κληρονομηθεί μια σειρά από έργα που βρίσκονται σε κατάρρευση, εξαιτίας κακών χειρισμών της προηγούμενης κυβέρνησης και ανέφερε πως η κυβέρνηση πρέπει να καταβάλει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την ολοκλήρωση αυτών των έργων.

Για την Επαρχία Πάφου είπε ότι η Κυβέρνηση προχωρά στην αναβάθμιση και υλοποίηση έργων για την ενίσχυση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, ενώ χαιρέτισε την μεταφορά της Σχολής Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας στην Πάφο. Το ΔΗΚΟ, είπε, θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2026.

Η Σάβια Ορφανίδου, βουλευτής ΔΗΣΥ, είπε ότι παρόλη την καλή πορεία της οικονομίας μας, μερίδα των συμπολιτών μας δυσκολεύεται στην καθημερινότητα τους λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας, αλλά και λόγω της στεγαστικής κρίσης που μαστίζει ιδιαίτερα τους νέους μας, οι οποίοι δυσκολεύονται και να κτίσουν αλλά και να ενοικιάσουν ένα σπίτι.

Ανέφερε ότι έχουμε ήδη εισηγηθεί στην Κυβέρνηση ότι θα έπρεπε να αφιερώσει περισσότερους πόρους σε πολιτικές στήριξης προς αυτές τις κατηγορίες του πληθυσμού, παρά να ενισχύει τις ανελαστικές δαπάνες, δίνοντας αστόχευτες οριζόντιες αυξήσεις στον δημόσιο τομέα και να προχωρεί σε χιλιάδες προσλήψεις χωρίς προτεραιοποίηση που δεσμεύουν τον προϋπολογισμό για δεκαετίες.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα ψηφίσει υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, θέτοντας πάνω από όλα το καλώς νοούμενο συμφέρον των συμπολιτών μας, το καλό του τόπου μας και της κοινωνίας μας κατέληξε.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο βουλευτής ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ στάθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος, λέγοντας ότι το υδατικό πρόβλημα εξελίσσεται σε εφιάλτη για τους αγρότες, ενώ η κυβέρνηση περιορίζεται σε προειδοποιήσεις προς τους γεωργούς να μην προχωρήσουν σε νέες φυτεύσεις, και η επιβίωση του αγροτικού τομέα εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη βροχόπτωση του επερχόμενου χειμώνα. Πρόκειται για παραδοχή αποτυχίας, είπε.

Ανέφερε ότι το υδατικό πρόβλημα πρέπει να τεθεί στην κορυφή των προτεραιοτήτων, καθώς διακυβεύεται η επισιτιστική ασφάλεια του λαού μας. Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών την ερχόμενη Πέμπτη στην Κύπρο και πανευρωπαικά, είπε ότι είναι μονόδρομος μπροστά στις περικοπές που προοιωνίζονται στην Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Επίσης, μίλησε για την Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου λέγοντας ότι παραμένει ο φτωχός συγγενής στους προϋπολογισμούς, ενώ επανέλαβε το αίτημα για δημιουργία Πανεπιστημιακής Σχολής στην Επαρχία Αμμοχώστου.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, εστίασε σε πυλώνες που καθορίζουν άμεσα την ποιότητα ζωής, ιδιαίτερα στην επαρχία Λεμεσού, οι οποίοι, όπως είπε, οφείλουν να αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην κινητικότητα και το κυκλοφοριακό, τη στέγαση, τη δημόσια τάξη, την κοινωνική πολιτική και στην υγεία, την πρόληψη και την ασφάλεια των παιδιών.

Επιπλέον, ζήτησε η Λεμεσός να λαμβάνει κονδύλια αντίστοιχα της συνεισφοράς της, αφού ως επαρχία συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομία της χώρας, στην ανάπτυξη, στη ναυτιλία, στις υπηρεσίες, στον τουρισμό και στην τεχνολογία όπως επίσης και στη γαλάζια οικονομία, σημείωσε.

Η κ. Τσιρίδου μίλησε, ακόμα, για το μπλοκάρισμα κρίσιμων έργων μέσω καταχρηστικών προσφυγών στις δημόσιες συμβάσεις. "Όταν τα έργα καθυστερούν, αυξάνεται το κόστος, χάνεται η αξία των επενδύσεων και επιβαρύνεται τελικά ο πολίτης. Θέλουμε κράτος που να υλοποιεί, όχι κράτος που να σέρνεται πίσω από διαδικαστικά κενά", ανέφερε.

