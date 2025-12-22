Νετανιάχου: «Να το ξεχάσουν όσοι φαντάζονται αποκατάσταση αυτοκρατοριών στη γη μας»

Αποφασιστικότητα για συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας παρά τις γεωπολιτικές προσκλήσεις εξέφρασαν τη Δευτέρα οι ηγέτες της Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ μετά την Τριμερή Συνάντηση Κορυφής μεταξύ των τριών χωρών, που πραγματοποιήθηκε στα Ιεροσόλυμα.

Εξέφρασαν επίσης αποφασιστικότητα να προωθήσουν το έργο Great Sea Interconnector (GSI), διασυνδέοντάς το με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Η παρουσία μας εδώ είναι ουσιαστική ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία συνεργασία στρατηγικής σημασίας για την περιοχή και πέραν αυτής, «και μαζί θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην περιοχή».

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, είπε στις δικές του δηλώσεις ότι, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι τρεις αρχαίες χώρες και ότι είναι πολύ περήφανες για την ιστορία τους, ενώ βλέπουν στο μέλλον. Έστειλε το μήνυμα, «σε όσους φαντάζονται ότι μπορούν να αποκαταστήσουν τις αυτοκρατορίες τους στη γη μας, λέω να το ξεχάσουν, μην το σκέφτονται καν». Αναφέρθηκε σε τρεις δημοκρατίες στην ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες θα εργαστούν για να φέρουν ένα καλύτερο και λαμπρότερο μέλλον, ευημερία και ειρήνη μέσω της ισχύος.

Αυτή η συνεργασία έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου έχει αποδειχθεί ανθεκτική και συνεχίζει να συμβάλλει σημαντικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις οι οποίες δημιουργούν επίσης ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας για τη διαμόρφωση μιας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας που μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

