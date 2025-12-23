Φυτιρής: Αποποιείται εφ’ όρου ζωής την υπουργική σύνταξη και το εφάπαξ

Την οριστική και πλήρη αποποίηση της δια βίου υπουργικής σύνταξης, καθώς και του προβλεπόμενου εφάπαξ, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να απολαμβάνει οποιοδήποτε προνόμιο απορρέει από την υπουργική του ιδιότητα.

Σε γραπτή δήλωσή του, την οποία έχει ήδη υποβάλει επίσημα προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή, ο κ. Φυτιρής υπογραμμίζει ότι η απόφασή του βασίζεται σε αρχές θεσμικής ευθύνης και ηθικής συνέπειας, ενώ διατηρεί αποκλειστικά τα δικαιώματα που προκύπτουν από την τεσσαρακονταετή υπηρεσία του στην Εθνική Φρουρά.

«Με στόχο την αποτροπή διάδοσης ανακριβών σχολίων, σχετικά με την αποποίηση της σύνταξης μου, θα ήθελα να αναφέρω δημοσίως ότι έχω υποβάλει επίσημα και γραπτώς προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή δήλωση οριστικής και πλήρους αποποίησης της δια βίου υπουργικής σύνταξης καθώς και του προβλεπόμενου εφάπαξ», αναφέρει ο Κώστας Φυτιρής.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το χρηματικό ποσό από το οποίο αποποιείται είναι περίπου πενταπλάσιο σε σχέση με την εξοικονόμηση που θα είχε το κράτος από μια προσωρινή διετή αναστολή της σύνταξης που λαμβάνει σήμερα, δίνοντας σαφές μήνυμα ουσιαστικής και όχι επικοινωνιακής στάσης.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τονίζει ακόμη ότι εγκατέλειψε έναν ιδιαίτερα προσοδοφόρο ιδιωτικό τομέα για να υπηρετήσει τη χώρα, αναλαμβάνοντας ένα δύσκολο και απαιτητικό χαρτοφυλάκιο, με μοναδικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας σε ολόκληρη την Κύπρο.

«Για να υπηρετήσω τη χώρα, εγκατέλειψα τον ιδιωτικό τομέα (όπου οι απολαβές μου ήταν πολύ περισσότερες) και έχω αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο. Όμως με πλήρη αφοσίωση, πείσμα και θέληση μακριά από μικροσκοπιμότητες θα κάνω τα πάντα, για να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της κοινωνίας, για ένα ασφαλές περιβάλλον σε όλη την Κύπρο», σημειώνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ