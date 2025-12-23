Το ΑΚΕΛ ζητά ενημέρωση για το μερίδιο της Κύπρου στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ζητώντας ενημέρωση για το μερίδιο του κόστους που θ’ αναλάβει η Κύπρος για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας.

“Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, την περασμένη Παρασκευή οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για κοινό δανεισμό από τις αγορές προκειμένου να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ, την επόμενη διετία", αναφέρεται στην επιστολή.

«Θα σας παρακαλούσα να μας ενημερώσετε για το μερίδιο του κόστους που θ’ αναλάβει η Κύπρος για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας», προστίθεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ