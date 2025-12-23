Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Το ΑΚΕΛ ζητά ενημέρωση για το μερίδιο της Κύπρου στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Με αφορμή την συμφωνία των Ευρωπαίων Ηγετών προ ημερών, το ΑΚΕΛ απέστειλε επιστολή στον υπουργό Οικονομικών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, ζητώντας ενημέρωση για το μερίδιο του κόστους που θ’ αναλάβει η Κύπρος για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας.

“Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, την περασμένη Παρασκευή οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για κοινό δανεισμό από τις αγορές προκειμένου να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ, την επόμενη διετία", αναφέρεται στην επιστολή.

«Θα σας παρακαλούσα να μας ενημερώσετε για το μερίδιο του κόστους που θ’ αναλάβει η Κύπρος για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας», προστίθεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΥΠΡΟΣΟΥΚΡΑΝΙΑΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα