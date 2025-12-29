Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στις 15 Ιανουαρίου η ενημέρωση Ντιάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας για το Κυπριακό και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Κλειστές διαβουλεύσεις στη βάση των νέων εκθέσεων Γκουτέρες - Στις 29 Ιανουαρίου η ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο

Στις 15 Ιανουαρίου 2026 ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ στη Κύπρο και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν, θα ενημερώσει το Συμβούλο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε κλειστές διαβουλεύσεις, στη βάση των νέων εκθέσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για τις Καλές του Υπηρεσίες για την Κύπρο και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. 

Εξάλλου, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Ιανουάριο 2026 ο κ. Ντιάν θα ενημερώσει κεκλεισμένων των θυρών τις χώρες που συμβάλλουν με στρατεύματα στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ το πρωί της 13ης Ιανουαρίου 2026 τοπική ώρα.

Το μεσημέρι της 15ης Ιανουαρίου 2026 ο κ. Ντιάν θα προβεί σε ενημέρωση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε κλειστές διαβουλεύσεις.

Η ενημέρωση του κ. Ντιάν θα βασιστεί στις δύο τελευταίες εκθέσεις του ΓΓ ΟΗΕ, οι οποίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 5 Ιανουαρίου 2026.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να ανανεώσει την εντολή για την ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο σε συνεδρίαση στις 29 Ιανουαρίου 2026, δύο ημέρες πριν τη λήξη της εντολής (31 Ιανουαρίου).

Πηγή: ΚΥΠΕ

