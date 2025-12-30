Χριστοδουλίδης προς Έρχιουρμαν: Η λύση στους σφετερισμούς είναι η επίλυση του Κυπριακού

Η λύση στην παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, είναι η επίλυση του Κυπριακού, τόνισε, την Τρίτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την επίσκεψή του στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσει μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, πως η τ/κ πλευρά έχει στη φαρέτρα της κάποιους φακέλους "με σφετερισμούς περιουσιών Τουρκοκυπρίων στις ελεύθερες περιουσίες" και ότι πρέπει να παύσουν αυτές οι διώξεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η λύση σε αυτή την παρανομία σε σχέση με τους σφετερισμούς περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές, στη βάση του διεθνούς δικαίου, στη βάση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι η επίλυση του Κυπριακού.

«Το μήνυμά μου προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, προς τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, προς την Τουρκία, δεν είναι σε καμία απολύτως περίπτωση απειλητικό. Είναι ένα μήνυμα που, αν πραγματικά έχουν την πολιτική βούληση, τους καλώ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε μέσα από τις διαπραγματεύσεις να επιλυθεί το Κυπριακό και να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι παρανομίες. Παρανομίες που υφίστανται εδώ και 51 χρόνια», σημείωσε.

Περιστατικό στη νεκρή ζώνη

Εξάλλου, σε ερώτηση για περιστατικό παρενόχλησης Ελληνοκύπριων γεωργών στη νεκρή ζώνη από τα κατοχικά στρατεύματα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι έχει ενημερωθεί για ένα σοβαρό περιστατικό που έγινε χθες το βράδυ και το καταδίκασε και δημόσια.

"Θέλω να σας πω ότι από χθες το βράδυ το Υπουργείο Εξωτερικών έχει επικοινωνήσει με τον γεωργό που αφορά το περιστατικό, είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη, για το θέμα έχει ενημερωθεί και η Κυπριακή Αστυνομία και είναι ένα περιστατικό το οποίο λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη", είπε ο Πρόεδρος.

Πρόκειται, τόνισε, " για μια απαράδεκτη ενέργεια που έγινε, την οποία, επαναλαμβάνω, πέραν των Ηνωμένων Εθνών που ενημερώσαμε από την πρώτη στιγμή, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα με πρώτιστο, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο, την ασφάλεια των κατοίκων, την ασφάλεια του γεωργού, των γεωργών που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές".

Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι οι προκλήσεις εκ μέρους του κατοχικού στρατού έρχονται σε αντίφαση με τη συναντίληψη που υπήρξε κατά τη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για αποφυγή ενεργειών που προκαλούν ένταση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι σίγουρα ένα θέμα το οποίο θα θέσει κατά τη διάρκεια της επόμενης συνάντησης με τον Τ/κ ηγέτη, στη κατεύθυνση δημιουργίας του αναγκαίου περιβάλλοντος που θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλίων.

"Να σημειώσω ότι οι πειρατικές, γιατί πρόκειται για πειρατικές ενέργειες που έγιναν χθες, προέρχονται από τον κατοχικό τουρκικό στρατό", κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ