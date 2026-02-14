Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι η Βρετανία θα αναπτύξει αεροπλανοφόρα στην Αρκτική μαζί με άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ

Στη Διάσκεψη του Μονάχου μίλησε νωρίτερα σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εκπόμποντας πολλαπλά μηνύματα.

Αναφερόμενος αρχικά στην Ρωσία είπε ότι έχει αποδείξει εξαρχής την επιθετική της διάθεση «προκαλώντας τρομερά δεινά στον ουκρανικό λαό».

«Οι υβριδικές απειλές της εκτείνονται σε ολόκληρη την ήπειρό μας, απειλώντας όχι μόνο την ασφάλειά μας, αλλά και διαλύοντας το κοινωνικό μας συμβόλαιο, σε συνεργασία με λαϊκιστές που υπονομεύουν τις αξίες μας».

Η Ρωσία σπέρνει διχόνοια για να διαταράξει τις ζωές μας

Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «χρησιμοποιεί την παραπληροφόρηση για να σπείρει τη διχόνοια» και χρησιμοποιεί κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ για να διαταράξει «τις ζωές μας» και να επιδεινώσει την κρίση του κόστους διαβίωσης.

Μίλησε για στρατηγικό λάθος της Μόσχας στην Ουκρανία με θύματα «πολύ πάνω από ένα εκατομμύριο».

«Αλλά ακόμη και καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, η Ρωσία επανεξοπλίζεται, ανασυγκροτώντας τις ένοπλες δυνάμεις της», προσθέτει ο Σερ Κίρ Στάρμερ.

Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν επιδιώκουμε σύγκρουση

«Το ΝΑΤΟ έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη εναντίον της συμμαχίας μέχρι το τέλος της δεκαετίας», πρόσθεσε ενώ σημείωσε ότι είναι «σημαντικό να είναι σαφές ότι δεν επιδιώκουμε σύγκρουση».

«Ο στόχος μας είναι η διαρκής ειρήνη, η επιστροφή στη στρατηγική σταθερότητα και το κράτος δικαίου», προσέθεσε και συνέχισε λέγοντας πως η Ευρώπη πρέπει να είναι «έτοιμη να πολεμήσει» και να κάνουμε ό,τι «χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας».

Ως Ευρώπη, πρέπει να σταθούμε στα δικά μας πόδια

«Ως Ευρώπη, πρέπει να σταθούμε στα δικά μας πόδια», συνέχισε στην ομιλία του εξηγώντας ότι «αυτό σημαίνει να είμαστε πιο τολμηροί, να αφήσουμε κατά μέρος τις μικροπολιτικές και τις βραχυπρόθεσμες ανησυχίες. Σημαίνει να δράσουμε από κοινού για να χτίσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη και ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ».

Κοιμώμενος γίγαντας η Ευρώπη

Περιέγραψε την Ευρώπη σαν ένα «κοιμώμενο γίγαντα» με «τεράστιες αμυντικές δυνατότητες», λέγοντας ότι «ωστόσο, πολύ συχνά αυτό ισοδυναμεί με λιγότερο από το άθροισμα των μερών της».

«Ο κατακερματισμένος βιομηχανικός σχεδιασμός και οι προμήθειες έχουν οδηγήσει σε κενά σε ορισμένους τομείς και σε τεράστια αλληλεπικάλυψη σε άλλους».

Ανέφερε ακόμη ότι η Ευρώπη διαθέτει διάφορους τύπους μαχητικών αεροσκαφών και φρεγατών καθώς και 10 τύπους κύριων αρμάτων μάχης, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ που διαθέτουν έναν.

Αεροπλανοφόρα στον Βόρειο Ατλαντικό στέλνει η Βρετανία

Ανακοίνωσε ακόμη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτύξει την ομάδα αεροπλανοφόρων του στο Βόρειο Ατλαντικό και στις περιοχές του Βόρειου Πόλου φέτος.

Θα ηγείται, όπως είπε το «HMS Prince of Wales, «λειτουργώντας παράλληλα με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ».

«(Είναι) μια ισχυρή επίδειξη της δέσμευσής μας για την ευρωατλαντική ασφάλεια», προσθέτει.

«Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τη Γαλλία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Εδώ και δεκαετίες, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η μόνη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη που έχει δεσμευτεί να προστατεύει όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ με την αποτρεπτική του δύναμη».

Για το Brexit

Mίλησε κατά της εσωστρέφειας στη Βρετανία λέγοντας ότι αφιερώνει χρόνος ως πρωθυπουργός στη διεθνή σκηνή «επειδή είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει βρετανική ασφάλεια χωρίς την Ευρώπη».

Ο Starmer λέει ότι αυτό σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Βρετανία.

Πηγή: iefimerida.gr