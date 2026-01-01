Επίσκεψη Ζελένσκι στην Κύπρο - Στραμμένα στην Ουκρανία τα βλέμματα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

Σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επιβεβαίωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η συνομιλία πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την επίσημη έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια στιγμή ιδιαίτερης πολιτικής βαρύτητας για τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, ο Ουκρανός Πρόεδρος συνεχάρη τον κ. Χριστοδουλίδη για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και έκανε γνωστό ότι θα παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, η οποία θα λάβει χώρα στη Λευκωσία στις 7 Ιανουαρίου 2026. Η παρουσία του κ. Ζελένσκι στην πρωτεύουσα, όπως εκτιμάται, σηματοδοτεί την πρόθεση του Κιέβου να ενισχύσει τον διάλογο με την ΕΕ, σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται από τη ρωσική εισβολή.

Κατά τη συνομιλία, ο κ. Ζελένσκι ενημέρωσε τον Κύπριο Πρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και για τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο κ. Χριστοδουλίδης επανέλαβε ξεκάθαρα την αταλάντευτη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τον ουκρανικό λαό, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος γνωρίζει από πρώτο χέρι τις συνέπειες της κατοχής και παραμένει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών.

Ο κ. Λετυμπιώτης μετέφερε επίσης τη δέσμευση του Προέδρου ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα αποτελεί μία από τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, με την Κυπριακή Δημοκρατία να προτίθεται να συμβάλει ενεργά, μέσω συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και δράσεων, στην προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας του Κιέβου.

Με την επίσημη έναρξη της Προεδρίας, τα μηνύματα από τη Λευκωσία είναι ξεκάθαρα: η Κύπρος σκοπεύει να αναλάβει ρόλο καταλύτη στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή στήριξη της Ουκρανίας, θέτοντας στο επίκεντρο το κράτος δικαίου και τις αξίες που καθορίζουν την ίδια την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, καταλήγει στο μήνυμα του ο κ. Λετυμπιώτης.