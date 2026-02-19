Τραγωδία στον αυτοκινητόδρομο: Σκοτώθηκε στο μεροκάματο 70χρονος εργάτης

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα 70χρονο εργάτη την ώρα που εργαζόταν για να τοποθετήσει σήμανση για κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου. Στο σημείο ήταν προγραμματισμένες εργασίες για βελτίωση της οριζόντιας σήμανσης του αυτοκινητόδρομου. Νεκρός είναι ο Σάββας Ιωάννου, 70 χρόνων από την Πάφο.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 19:25 στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, μετά το χωριό Μονή, στο ρεύμα προς Λεμεσό. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, 37χρονος οδηγός ιδιωτικού αυτοκινήτου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε φωτεινό συρόμενο βέλος που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα, όπου εκτελούνταν οδικά έργα. Στο ίδιο σημείο εργάζονταν μαζί και άλλα τέσσερα πρόσωπα.

Από τη σύγκρουση, το όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον 70χρονο εργάτη, ο οποίος εκείνη την ώρα τοποθετούσε κώνους για το κλείσιμο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας. Αντικείμενο έρευνας αποτελεί και η ακριβής θέση του 70χρονου κατά τη σύγκρουση.

Σε δηλώσεις του από τη σκηνή, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι οι συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό πλήρη διερεύνηση. Όπως είπε, στο σημείο φαίνεται να υπήρχε σχετική προειδοποιητική σήμανση, η οποία θα καταγραφεί και θα εξεταστεί στο πλαίσιο των ερευνών, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες το φωτεινό βέλος ήταν αναμμένο.

Ερωτηθείς κατά πόσο ο οδηγός ανέπτυσσε ταχύτητα, ο κ. Χαραλάμπους απάντησε ότι όλα τα ενδεχόμενα διερευνώνται. Σημείωσε επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει οδικός φωτισμός, γεγονός που θα ληφθεί υπόψη στις εξετάσεις.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του θύματος τη στιγμή που παρασύρθηκε το θύμα, ανέφερε ότι και αυτό αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης στο παρόν στάδιο.

Ο 37χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Υποβλήθηκε σε έλεγχο νάρκοτεστ και αλκοτέστ, με αρνητικό αποτέλεσμα. Δεν αποκλείεται η Τροχαία να προχωρήσει στη σύλληψη του οδηγού.

Στη σκηνή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ υπάρχουν και αυτόπτες μάρτυρες που αναμένεται να δώσουν καταθέσεις. Οι έρευνες συνεχίζονται.





