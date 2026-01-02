«Επικίνδυνο το status quo, ας πάρουμε μάθημα από τη Γάζα»: Συνέντευξη Χριστοδουλίδη στο κρατικό κανάλι της Γερμανίας

Το Κυπριακό δεν είναι μια παγωμένη διένεξη και η επανένωση της Κύπρου μπορεί να προσφέρει για όλους τους ανθρώπους της απίστευτες ευκαιρίες, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γερμανικό κρατικό δίκτυο ZDF με την ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Το ZDF ερωτά εάν η υπόθεση της Κύπρου είναι μια παγωμένη διένεξη, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να απαντά πως «υπάρχει ένα μάθημα από την περίπτωση της Γάζας. Δεν υπάρχει καμιά πραγματική παγωμένη διένεξη». Για το λόγο αυτό, συνεχίζει «το σημερινό status quo δεν είναι το τέλος του Κυπριακού. Αυτή η κατάσταση είναι για όλους του κατοίκους του νησιού επικίνδυνη. Μια επανένωση της Κύπρου θα προσφέρει σε όλους τους ανθρώπους της απίστευτες ευκαιρίες».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει στο ZDF σχετικά με την ατζέντα της Κυπριακής Προεδρίας πως «ως μια μικρή χώρα δεν έχουμε καμία κρυφή ατζέντα. Για αυτό για εμάς είναι πιο εύκολο να βρούμε συμβιβασμούς και η ΕΕ λειτουργούσε πάντοτε με συμβιβασμούς». Υπάρχουν, σημειώνει, τρεις βασικοί στόχοι: πρώτον, να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, με την έννοια της ανταγωνιστικότητας, το οικονομικό πλαίσιο των επόμενων ετών, τη μετανάστευση και την πολιτική μας στην Ουκρανία.

«Πρέπει να παραδεχτούμε ότι ως ΕΕ ήμασταν εξαρτημένοι στην άμυνα από τις ΗΠΑ, στις πρώτες ύλες από την Κίνα και στην ενέργεια από τη Ρωσία. Υπό τέτοιες συνθήκες, δεν μπορεί κανείς να μιλά για πραγματική στρατηγική αυτονομία. Για να το επιτύχουμε αυτό, πρέπει πρώτα από όλα να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε την άμυνα και την ασφάλεια, δίχως νέες εξαρτήσεις και να ξεπεράσουμε το υψηλό ενεργειακό κόστος» λέει.

Επίσης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρει πως άλλος στόχος της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ είναι να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στις χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και την Ινδία και τις χώρες του Κόλπου.

Ως τρίτο στόχο σημειώνει «καθημερινά προβλήματα των πολιτών της ΕΕ, όπως το στεγαστικό, το κόστος της ενέργειας, αλλά και την αρνητική έκθεση των νέων στις νέες τεχνολογίες.

Σχετικά με την Τουρκία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει πως «όπως όλες οι χώρες μέλη της ΕΕ, η Κύπρος θα είχε τα μεγαλύτερα οφέλη σε μια προσέγγιση με την Τουρκία, η οποία όμως θα είχε εκπληρώσει όλα τα κριτήρια που θέτει η ΕΕ. Προτιμώ έναν γείτονα που είναι στραμμένος προς την Ευρώπη, από έναν που έχει άλλες επιρροές».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέντευξη του αναφέρει επίσης ότι η Κύπρος θα προσπαθήσει για περαιτέρω προσέγγιση της ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: ΚΥΠΕ