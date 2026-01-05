Επαφές Χριστοδουλίδη με Κόστα και Ζελένσκι την Τετάρτη στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης Κυπριακής Προεδρίας

Διμερείς συναντήσεις με επικεφαλής θεσμών της ΕΕ, αρχηγούς κρατών ή εκπροσώπους τους και άλλους ξένους αξιωματούχους, θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο πλαίσιο επισκέψεων εργασίας που θα πραγματοποιήσουν στην Κύπρο υψηλοί προσκεκλημένοι, για την Τελετή Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, «με αντικείμενο τον συντονισμό των εργασιών επί των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων του εξαμήνου, στο πλαίσιο του ρόλου της Προεδρίας του Συμβουλίου για διασφάλιση της συνοχής της Ένωσης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις και ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας, της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας της Ευρώπης».

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, «σε μια συγκυρία όπου η ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία παραμένει καταλυτική, με έμφαση στις προσπάθειες για ειρήνη, στη διατήρηση της διεθνούς νομιμότητας και στην προστασία των θεμελιωδών αρχών που συγκροτούν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αρχές στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερά προσηλωμένη, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις συνέπειες της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής», προσθέτει.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, με επίκεντρο τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ενίσχυση των διαύλων συνεργασίας ΕΕ και Νότιας Γειτονίας. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει στην τελετή τον Πρόεδρο της χώρας, σημειώνει.

Μετά την ολοκλήρωση της Τελετής Έναρξης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν των επικεφαλής των αντιπροσωπειών, στο πλαίσιο του οποίου θα έχει επίσης επαφές με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, τον Πρόεδρο του Ιράκ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, καταλήγει η ανακοίνωση.