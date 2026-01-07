Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

«Μια αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο» το όραμα της Κυπριακής Προεδρίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στόχος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να συνδυάζει τη στρατηγική της αυτονομία με τη διεθνή της εξωστρέφεια, υπερασπιζόμενη τα συμφέροντα και τους πολίτες της, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί ως δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης, είπε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στον χαιρετισμό του στην επίσημη εκδήλωση έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος τόνισε ότι η Κύπρος, ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και σε μια περιοχή γεμάτη προκλήσεις, θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής, προωθώντας τον διάλογο, τη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση, «πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος».

Επίσης, ανέφερε ότι για αυτή την Ευρώπη θα εργαστεί η Κυπριακή Προεδρία εξ ονόματος των 27 κρατών-μελών και των 450 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ, σημειώνοντας ότι όσο πιο ενωμένη, αξιόπιστη και εξωστρεφής είναι η Ένωση, τόσο περισσότερη ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική θα προσφέρει στους πολίτες της, με τελικό στόχο «περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και περισσότερη Ευρώπη μέσα από μια αυτόνομη Ένωση, ανοικτή προς τον κόσμο».

 

 

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 2026ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα