Σημαντικές επαφές θα έχει σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με Αραβικό Σύνδεσμο, ΕΕ και ENI

Σειρά σημαντικών επαφών θα έχει την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα συναντηθεί – μεταξύ άλλων – με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου και τον Chief Operating Officer της ENI.

Αρχικά, στις 09:00 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα δεχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου, Ahmed AboulGheit, ενώ στις 10:00 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Tony Murphy, και το Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Λευτέρη Χριστοφόρου. 

Στις 11:00, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Πλοιοκτητών Κύπρου, ενώ στις 12:30 θα συναντηθεί με τον Chief Operating Officer της ENI, Guido Brusco.

ΚΥΠΕ 

