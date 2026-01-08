Λετυμπιώτης: Το Κυπριακό στην ευρωπαϊκή ατζέντα - Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσκλησης Ερντογάν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε με θετικό πρόσημο, στέλνοντας σαφή μηνύματα για τις προτεραιότητες που θα τεθούν το επόμενο διάστημα.

Το Κυπριακό αποτελεί κατεξοχήν ευρωπαϊκό ζήτημα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης , σημειώνοντας πως, εφόσον διαμορφωθεί ξεκάθαρη πολιτική βούληση, δεν αποκλείεται να απευθυνθεί πρόσκληση και προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανέφερε, ο ευρωπαϊκός δρόμος της Άγκυρας παραμένει ανοιχτός, υπό την προϋπόθεση του έμπρακτου σεβασμού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα.

Παρά το μέγεθός της, πρόσθεσε, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να αναλαμβάνει ρόλο αξιόπιστου διαμεσολαβητή σε κρίσιμα ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία δεν θα περιοριστεί σε διαχειριστικό ρόλο, αλλά θα επιδιώξει ουσιαστικές παρεμβάσεις, με τη Λευκωσία να καλείται να διαχειριστεί εκατοντάδες φακέλους, προωθώντας ταυτόχρονα τις δικές της στρατηγικές προτεραιότητες.

