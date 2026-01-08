Λετυμπιώτης: Το Κυπριακό στην ευρωπαϊκή ατζέντα - Ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσκλησης Ερντογάν

Το Κυπριακό αποτελεί κατεξοχήν ευρωπαϊκό ζήτημα, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης , σημειώνοντας πως, εφόσον διαμορφωθεί ξεκάθαρη πολιτική βούληση, δεν αποκλείεται να απευθυνθεί πρόσκληση και προς τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανέφερε, ο ευρωπαϊκός δρόμος της Άγκυρας παραμένει ανοιχτός, υπό την προϋπόθεση του έμπρακτου σεβασμού προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε με θετικό πρόσημο, στέλνοντας σαφή μηνύματα για τις προτεραιότητες που θα τεθούν το επόμενο διάστημα.

Παρά το μέγεθός της, πρόσθεσε, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι μπορεί να αναλαμβάνει ρόλο αξιόπιστου διαμεσολαβητή σε κρίσιμα ευρωπαϊκά και περιφερειακά ζητήματα.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία δεν θα περιοριστεί σε διαχειριστικό ρόλο, αλλά θα επιδιώξει ουσιαστικές παρεμβάσεις, με τη Λευκωσία να καλείται να διαχειριστεί εκατοντάδες φακέλους, προωθώντας ταυτόχρονα τις δικές της στρατηγικές προτεραιότητες.