Ιωάννου: «Το επίμαχο βίντεο είναι κακόβουλο - Η κυβέρνηση είναι προσηλωμένη στην διαφάνεια και την αξιοκρατία»

Σε μη βιαστική υιοθέτηση του περιεχομένου του επίμαχου βίντεο που προκάλεσε σάλο στην Κύπρο και διεθνώς, κάλεσε ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου. Υποστήριξε ότι το βίντεο έχει υποστεί κακόβουλη επεξεργασία εικόνας και ήχου, με στόχο να δημιουργήσει παραπλανητικές εντυπώσεις για την Κυβέρνηση και τις προσπάθειες προσέλκυσης επενδύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ο κ. Ιωάννου, κατά τη διάρκεια της τελετής κατάθεσης του θεμέλιου λίθου για το πρώτο οικιστικό συγκρότημα προσιτού ενοικίου του ΚΟΑΓ στη Λεμεσό, όπου παραβρέθηκε μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ανέφερε ότι η υπόθεση διερευνάται και αποφύγε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, σημειώνοντας ότι το υλικό στοχεύει στη δημιουργία αβάσιμων συμπερασμάτων και στην πλήξη της αξιοπιστίας της Κυβέρνησης και της χώρας: «το βίντεο αποτελεί αντικείμενο έρευνας και θα αποφύγω να μπω σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, είναι προφανές ότι αποτελεί προϊόν κακόβουλης επεξεργασίας εικόνας και ήχου, με στόχο να προβληθεί το αφήγημα περί ύπαρξης μηχανισμού ύποπτων συναλλαγών, κάτι το οποίο ασφαλώς δεν ισχύει», δήλωσε.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά για την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, κάτι που θεωρείται στρατηγική επιλογή με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Κάλεσε επίσης το κοινό να μην παρασύρεται από παραποιημένα ή μονταρισμένα στοιχεία, ενώ τόνισε την ανάγκη διαλεύκανσης των ερωτημάτων σχετικά με την προέλευση και τα κίνητρα του βίντεο.

Ο κ. Ιωάννου υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση έχει αποδείξει με έργα την προσήλωσή της στη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Ειδικότερα, ανέφερε τις μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, με την εισαγωγή νέου πλαισίου επιλεξιμότητας και μοριοδότησης, που βασίζεται σε σαφή, αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, καθώς και την αφαίρεση της διακριτικής ευχέρειας του εκάστοτε υπουργού ως Κηδεμόνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, πλέον η παραχώρηση των περιουσιών γίνεται με διαφάνεια, αξιοκρατία και ισονομία.