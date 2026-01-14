Επιτροπή Νομικών: Συνεδριάζουν σήμερα για περιορισμό της ασυλίας τους

Οι δύο ποινικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη εναντίον των βουλευτών της ΕΔΕΚ και του ΔΗΣΥ, Μαρίνου Σιζόπουλου και Νίκου Σύκα αντίστοιχα, οι οποίοι, ενώ θεωρούνται ύποπτοι για τη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, δεν μπορούν να ανακριθούν ή να διωχθούν ποινικά λόγω της ασυλίας που απολαμβάνουν, ενήργησαν καταλυτικά ώστε να τεθεί σήμερα επί τάπητος προς εξέταση το νομοσχέδιο που περιορίζει το εύρος της βουλευτικής ασυλίας.

Το επίμαχο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που εκκρεμεί στη Βουλή από τις 14/1/2021, θα εξεταστεί στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών παρουσία του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή.

Τι αλλάζει

Με το νομοσχέδιο ζητείται η τροποποίηση του άρθρου 83 του Συντάγματος, ώστε να περιοριστεί η γενική ασυλία που σήμερα απολαμβάνουν σκανδαλωδώς τα μέλη της Βουλής, μόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Συγκεκριμένα, προτείνεται το σχετικό άρθρο του Συντάγματος να αντικατασταθεί με το ακόλουθο νέο άρθρο: «Οι βουλευτές δεν υπόκεινται σε ποινική δίωξη και δεν ευθύνονται αστικά ένεκα οποιασδήποτε εκφρασθείσας γνώμης ή ψήφου δοθείσας από αυτούς ή ένεκα οποιασδήποτε δήλωσης ή πράξης διενεργούμενης από αυτούς κατά την άσκηση των βουλευτικών τους καθηκόντων».

Στόχος της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης είναι να μπει τροχοπέδη στην καταχρηστική εκμετάλλευση της βουλευτικής ασυλίας, όπου βουλευτές οχυρώνονται πίσω από αυτήν για να αποφύγουν οποιαδήποτε ποινική δίωξη.

Γενική ασυλία

Με βάση τα ισχύοντα, για να υποχρεωθεί σήμερα ένας βουλευτής να πληρώσει ακόμη και το εξώδικο πρόστιμό του ή να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης θα πρέπει πρώτα να αρθεί η ασυλία του με αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα στον Ανώτατο Δικαστήριο και αφού πείσει τους δικαστές για τους λόγους που επιβάλλεται κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα, όπως ισχύει σήμερα, το άρθρο 83 του Συντάγματος προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά με τη βουλευτική ασυλία: «Οι βουλευταί δεν υπόκεινται εις ποινικήν δίωξιν και δεν ευθύνονται αστικώς ένεκεν οιασδήποτε εκφρασθείσης γνώμης ή ψήφου δοθείσης υπ’ αυτών εν τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο βουλευτής δεν δύναται άνευ αδείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου να διωχθεί, συλληφθεί ή φυλακισθεί εφόσον χρόνον εξακολουθεί να είναι βουλευτής. Τοιαύτη άδεια δεν απαιτείται επί αδικήματος επισύροντος ποινήν φυλακίσεως πέντε ετών και άνω, εφόσον ο αδικοπραγήσας κατελήφθη επ’ αυτοφώρω. Εις την περίπτωσιν ταύτην το Ανώτατον Δικαστήριον ειδοποιούμενον παρευθύς υπό της αρμοδίας Αρχής αποφασίζει επί της παροχής ή μη της αδείας συνεχίσεως της διώξεως ή της κρατήσεως, εφ’ όσον χρόνον ο αδικοπραγήσας εξακολουθεί να είναι βουλευτής. Εάν το Ανώτατον Δικαστήριον αρνηθεί να παράσχει την άδειαν προς δίωξιν του βουλευτού, ο χρόνος καθ’ ον ο βουλευτής δεν δύναται να διωχθεί δεν συνυπολογίζεται εις τον χρόνον παραγραφής του περί ου πρόκειται αδικήματος. Εάν το Ανώτατον Δικαστήριον αρνηθεί να παράσχει την άδειαν προς εκτέλεσιν αποφάσεως φυλακίσεως επιβληθείσης εις βουλευτήν υπό αρμοδίου δικαστηρίου, η εκτέλεσις της αποφάσεως ταύτης αναβάλλεται, μέχρις ου ο καταδικασθείς παύσει να είναι βουλευτής».

Θα το ψηφίσουν;

Η Βουλή θα αυτοδιαλυθεί ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών στις 23 Απριλίου. Η αρμόδια Επιτροπή Νομικών έχει στη διάθεσή της σχεδόν τρεις μήνες για να εξετάσει το αναθεωρημένο νομοσχέδιο για τη βουλευτική ασυλία. Συνεπώς, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο θα τολμήσουν οι βουλευτές να το ψηφίσουν ή θα το αφήσουν κληρονομιά στη νέα Βουλή.

Πάντως, η υφιστάμενη Βουλή κατάφερε να ροκανίσει τον χρόνο, καθώς το επίμαχο νομοσχέδιο που περιορίζει το εύρος της βουλευτικής ασυλίας κατατέθηκε στη Βουλή από την πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Έμιλυ Γιολίτη τον Ιανουάριο του 2021.