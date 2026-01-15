Ολοκληρώθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου της Φον ντερ Λάιεν και του Χριστοδουλίδη (βίντεο)

Παραχωρούν αυτή την ώρα συνέντευξη Τύπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

This is Europe’s independence moment. We must seize it.



By bolstering our defence.



Becoming more competitive.



Strengthening ties with partners.



And taking forward our work to combat illegal migration.



We will work closely with @CY2026EU on this ↓ https://t.co/WWUrn6Ze47 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος της Κομισιόν, αφίχθηκαν το μεσημέρι στο νέο λιμάνι Λεμεσού, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες του Κολεγίου των Επιτρόπων.

Πρώτοι αφίχθηκαν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ακολούθως οι Ευρωπαίοι Επίτροποι τους οποίους υποδέχθηκε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά.

Την κ. φον ντερ Λάιεν, η οποία αφίχθηκε λίγο μετά τους Επίτροπους, κατά τις 14.35, υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ο οποίος έκανε τις συστάσεις των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Ακολούθως, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τους Επίτροπους.









Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος της Επιτροπής επισκέφθηκαν έκθεση για το Σχέδιο Αμάλθεια στον χώρο της αίθουσας επιβατών στο νέο λιμάνι και έπειτα παρακάθησαν σε διμερή συνάντηση.

Την ίδια ώρα άρχισαν συναντήσεις ανά ομάδες Υπουργών / Υφυπουργών και Επιτρόπων, με συζήτηση για θέματα της ευρωπαϊκής ατζέντας και των προτεραιοτήτων Κυπριακής Προεδρίας και Επιτροπής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 3:55 μμ έλαβε χώρα η ολομέλεια της συνάντησης, με σύσσωμο το Κολέγιο και το Υπουργικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Πρόεδρο της Επιτροπής.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, θα γίνουν διαβουλεύσεις με την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου, για τη συνεργασία κατά το εξάμηνο ενάσκησής της.

Με πληροφορίες από KYΠΕ