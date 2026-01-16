Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κοινές διπλωματικές επαφές Κάλλας – Κόμπου με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου

Τηλεφωνικές συνομιλίες με Υπουργούς Εξωτερικών της Μέσης Ανατολής για τις περιφερειακές εξελίξεις και τη σταθερότητα

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Κάγια Κάλλας, και ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, είχαν την Πέμπτη κοινές τηλεφωνικές επαφές με Υπουργούς Εξωτερικών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι, υπό το φως των εξελισσόμενων περιφερειακών εξελίξεων, ο ίδιος και η κ. Κάλας «είχαν απόψε κοινές επαφές με ομολόγους από την περιοχή», τονίζοντας ότι «η ενεργή διπλωματία, η δέσμευση και ο διάλογος αποτελούν τον μόνο τρόπο για την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας».

Συγκεκριμένα, είχαν επαφές με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κουβέιτ, Abdullah Ali Al Yahya, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας, Ayman Safadi, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Επίσης, είχαν συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Badr Abdelatty, τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Faisal bin Farhan Al Saud και τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

