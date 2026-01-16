Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας οι εκθέσεις Γκουτέρες για το Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σε κλειστές διαβουλεύσεις στη Νέα Υόρκη η ενημέρωση από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του ΟΗΕ Κασίμ Ντιάν, ενόψει της ανανέωσης της εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ενημέρωσε την Πέμπτη σε κλειστές διαβουλεύσεις, στη Νέα Υόρκη, ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ ΟΗΕ για το Κυπριακό και επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης του διεθνούς οργανισμού στο νησί (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Κασίμ Ντιάν, για το περιεχόμενο των δύο εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα. 

Ο κ. Ντιάν μετά το πέρας της ενημέρωσης δεν προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ ανέφερε “ότι είμαστε ακόμα σε πρόωρο στάδιο”.

Υπενθυμίζεται ότι η συνεδρίαση του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης ΟΥΝΦΙΚΥΠ έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣΟΥΝΦΙΚΥΠΧΑΣΙΜ ΝΤΙΑΝΚΑΣΙΜ ΝΤΙΑΝ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα