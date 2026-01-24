Στο Μπαχρέιν στις 25 και 26 Ιανουαρίου ο Χριστοδουλίδης για την υπογραφή οκτώ συμφωνιών

Επίσημη επίσκεψη στο Μπαχρέιν πραγματοποιεί στις 25 και 26 Ιανουαρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατόπιν πρόσκλησης του Βασιλιά της χώρας, Hamad bin Isa Al Khalifa.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τα κράτη του Κόλπου και αποτελεί επαναβεβαίωση της πολιτικής βούλησης για περαιτέρω αναβάθμιση της συνεργασίας Κύπρου–Μπαχρέιν σε πολιτικό, οικονομικό, ενεργειακό, πολιτιστικό και αμυντικό επίπεδο.

Όπως αναφέρεται, η διμερής συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχυθεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια, με ορόσημο την απόφαση για εγκαθίδρυση Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα στα τέλη του 2023. Η παρούσα επίσημη επίσκεψη επισφραγίζει αυτή την πορεία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, αναμένεται η υπογραφή οκτώ Συμφωνιών και Μνημονίων Συνεργασίας, που καλύπτουν τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η στρατιωτική συνεργασία, καθώς και η έρευνα και διάσωση, στο πλαίσιο Κοινού Σχεδίου Δράσης που έχουν εκπονήσει οι δύο χώρες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Παλάτι Gudaibiya, όπου μετά την επίσημη τελετή υποδοχής θα πραγματοποιηθεί κατ’ ιδίαν συνάντηση και στη συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, το Κυπριακό, καθώς και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Μπαχρέιν.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει για τις προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με έμφαση στην ενίσχυση των σχέσεων της Ένωσης με τη Μέση Ανατολή και τα κράτη του Κόλπου.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραστεί και θα χαιρετίσει το Επιχειρηματικό Φόρουμ Κύπρου–Μπαχρέιν, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών, επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων των δύο χωρών. Επίσης, θα επισκεφθεί το κρατικό Επενδυτικό Ταμείο του Μπαχρέιν, όπου θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων για την προσέλκυση επενδύσεων και πιθανές συνεργασίες.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην τελετή εγκαινίων της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών του Μπαχρέιν, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη θεσμική συνεργασία και τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των δύο χωρών.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν στο Μπαχρέιν ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανού, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τάσος Τζιωνής, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου Δώρος Βενέζης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο το απόγευμα της 26ης Ιανουαρίου.