O Γενικός Λογιστής, Α. Αντωνιάδης, στον «Π» για το Ταμείο της Πρώτης Κυρίας: «Είμαστε υπέρ της κατάργησης του Φορέα»

Την εβδομάδα που μας πέρασε, συζητήθηκε, σε υψηλούς τόνους, στις Επιτροπές Θεσμών και Ελέγχου της Βουλής, το θέμα του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ), γνωστού και ως Ταμείο Πρώτης Κυρίας, με αφορμή το περιβόητο βίντεο περί εισφορών μεγαλοεπενδυτών στο εν λόγω ταμείο ή/και την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου της Δημοκρατίας (Videogate). Και στις δυο Επιτροπές παρών ήταν ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, ταμίας του Φορέα, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος τον εκάστοτε Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας. Στη μεν κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών συζητήθηκαν οι θεσμικές προεκτάσεις σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο βίντεο, ενώ στην Ελέγχου -όπου εξετάστηκε η Ετήσια Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το 2023 που αφορά στον ΑΦΚΣ- ο κ. Αντωνιάδης απάντησε σε ερωτήσεις βουλευτών για τη λειτουργία του Φορέα, τη χρηματοδότησή του κ.λπ. Ο Γενικός Λογιστής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον «Π», απαντά, μεταξύ άλλων, γιατί δεν γνωστοποιήθηκαν στη Βουλή τα ποσά που συνεισέφερε ο κάθε δωρητής, πώς λειτουργεί ο Φορέας, ποιοι ελέγχουν τα έσοδα, τα κριτήρια στήριξης των φοιτητών, καθώς και σε άλλα ερωτήματα που τέθηκαν στον δημόσιο διάλογο των τελευταίων ημερών.

«Δεν μου ζητήθηκαν τα ποσά»

Γιατί δεν καταθέσατε στη Βουλή ονομαστικό κατάλογο με ποσά δωρεών στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ), που ζητούν οι βουλευτές; Τι εμποδίζει την πλήρη δημοσιοποίηση των ποσών και ονομάτων, δεδομένης της έντονης δημόσιας ζήτησης για διαφάνεια;

Κατ’ αρχάς να διευκρινίσω ότι δεν μου έχουν ζητηθεί τα ποσά των δωρεών από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών αλλά κατάλογος δωρητών, ανά έτος (περίοδος 2020-2025). Επιπλέον, δεν έχω αρνηθεί ποτέ την κατάθεση των εν λόγω στοιχείων. Εντούτοις, θεώρησα σκόπιμο να αποταθώ στη Νομική Υπηρεσία για γνωμάτευση ως προς την ανταπόκριση και τον τρόπο ανταπόκρισης στο αίτημα της Βουλής αλλά και στην επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τη δική της συνεισφορά. Γιατί ακριβώς αυτό επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον. Οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι θα καταβάλουν τυχόν αποζημιώσεις προς τους δωρητές που ενδεχομένως να προκύψουν από παραβίαση της οικείας νομοθεσίας και όχι οι βουλευτές με προσωπικές εγγυήσεις.

Η Νομική Υπηρεσία έχει δώσει κατεύθυνση για το τι μπορεί να δημοσιοποιηθεί; Ποια είναι η νομική βάση για τη μη δημοσιοποίηση ονομάτων και ποσών;

Η επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει ήδη εκφράσει τη γνώμη της για το ζήτημα που έχει προκύψει, θέτοντας ουσιαστικά ορισμένους όρους κοινολόγησης, ενώ η Νομική Υπηρεσία χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα για να ετοιμάσει τη δική της γνωμάτευση. Η νομική βάση στην οποία θα στηριχθεί η γνωμάτευση είναι ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το Σύνταγμα, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, η σχετική Απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου του 2025 και λοιπή νομολογία.

Άλλο διαφάνεια άλλο πληροφόρηση

Η λίστα με τα λογότυπα εταιρειών-δωρητών, χωρίς ποσά, αρκεί για διαφάνεια και αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς και τους πολιτικούς; Πώς απαντάτε στην κριτική ότι αυτό δεν επιτρέπει στον πολίτη να γνωρίζει τι πράγματι έχει δοθεί και από ποιον;

Επιθυμώ να επισημάνω ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα προς τη βελτίωση τής διακυβέρνησης του Φορέα, τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της διαφάνειας. Διαφάνεια, όμως, δεν σημαίνει πλήρης πληροφόρηση, καθώς θα πρέπει να αξιολογούνται οι επιπτώσεις από την παρουσίαση των οποιωνδήποτε στοιχείων. Όσα θετικά και αν έχει η δημοσίευση των δωρητών και τα ποσά των δωρεών, η μη προηγουμένως εξασφάλιση εξουσιοδότησης για τον συγκεκριμένο σκοπό εμπερικλείει νομικούς κινδύνους. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο έχει κρίνει με την απόφασή του το 2024 ότι η συμπερίληψη των λογοτύπων των δωρητών στον ετήσιο απολογισμό του Φορέα, κατόπιν εξασφάλισης της συγκατάθεσής τους, είναι επαρκής λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Προφίλ δωρητών

Γιατί κάποιος δωρητής να μην θέλει να φαίνεται το όνομά του και το ύψος της εισφοράς του;

Τo προφίλ των δωρητών δεν εξαντλείται σε ένα. Θα σας αναφέρω τρία διαφορετικά προφίλ δωρητών. Πρώτο παράδειγμα είναι οι δωρητές που ανακοινώνουν τις δωρεές τους στο πλαίσιο άσκησης της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης. Δεύτερο παράδειγμα είναι οι δωρητές που είναι ουδέτεροι και, αν τους ζητηθεί, δεν έχουν θέμα να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους για δημοσίευση του ονόματός τους στον κατάλογο των δωρητών. Τρίτο παράδειγμα είναι οι δωρητές που δεν επιθυμούν να δημοσιευτεί η δωρεά τους, λόγω ταπεινοφροσύνης ή προστασίας της ιδιωτικότητάς τους ή για την ασφάλειά τους. Δεν αποφεύγω να επισημάνω ότι ορισμένοι δωρητές προβαίνουν σε δωρεά (συνήθως μικρά ποσά, με ή χωρίς δημοσίευση) για να νιώθουν κοντά στα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι επηρεάζουν τις αποφάσεις.

Μπαίνουν cash στον Φορέα;

Είμαι κάθετος, σε ΚΑΜΙΑ περίπτωση.

Χωρίς οροφή

Υπάρχει όριο για κάθε δωρητή (φυσικό πρόσωπο ή/και εταιρεία) αναφορικά με το ύψος του ποσού που μπορεί να συνεισφέρει στον Φορέα;

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα δεν καθορίζει κάτι τέτοιο. Εναπόκειται στην Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία να προβούν σε ανάλογη ρύθμιση, αν το επιθυμούν. Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε τροποποίηση στο ρυθμιστικό πλαίσιο του Φορέα, σε αυτή την κατεύθυνση, θα πρέπει να αξιολογηθεί υπό τη σφαίρα των κριτηρίων παροχής οικονομικής στήριξης που βρίσκονται σε ισχύ, γιατί τυχόν συρρίκνωση των δωρεών στο Ταμείο θα επιφέρει αδυναμία στην υλοποίηση της πολιτικής για στήριξη των φοιτητών που το έχουν ανάγκη. Αυτό διότι απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο οικονομική ενίσχυση του Φορέα με πόρους που προέρχονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, δηλαδή η συμπλήρωση του προϋπολογισμού του Φορέα με κονδύλια στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ειδικό Ταμείο

Ο Φορέας αποδέχεται δωρεές χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του υπουργού Οικονομικών (Άρθρο 36 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου του 2014 [Νόμος Αρ. 38(Ι)/2014]; Δεν θα έπρεπε να δίνεται η εκ των προτέρων έγκριση του ΥΠΟΙΚ;

Ο Ανεξάρτητος Φορέας Κοινωνικής Στήριξης έχει συσταθεί με νομοθεσία και λειτουργεί ως Ειδικό Ταμείο, νομικό πρόσωπο με διαρκή διαδοχή. Συνεπώς, δεν αποτελεί οικονομικό φορέα του κράτους και δεν περιλαμβάνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Εξού και η εκ των προτέρων έγκριση του υπουργού Οικονομικών δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την αποδοχή των δωρεών προς τον Φορέα. Εναπόκειται στην Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία να προβούν σε ρύθμιση με όρους και κριτήρια για αποδοχή δωρεών, αν το επιθυμούν.

Ο Φορέας ετοιμάζει ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τον υπουργό Οικονομικών, το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων (Άρθρο 99 περί Δημοσιονομικής Ευθύνης και Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου του 2014 [Νόμος Αρ. 20(Ι)/2014];

Η οικεία νομοθεσία δεν προβλέπει την ετοιμασία και υποβολή προϋπολογισμού για τον Φορέα αλλά, αντίθετα, υπάρχει υποχρέωση για ετήσιο απολογισμό, ο οποίος παρουσιάζεται δημόσια, πριν την έναρξη των αιτήσεων για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Η απουσία σχετικής πρόνοιας για προϋπολογισμό οφείλεται στο ότι τα έσοδα του Φορέα προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές, εισφορές ή άλλες νόμιμες πηγές και απαγορεύεται οποιαδήποτε χρηματοδότηση από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας. Ο Φορέας, γενικά, δεν επιβαρύνεται με λειτουργικές δαπάνες, πέρα από το κόστος ιδιώτη ελεγκτή (όπως καθορίστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία) και πιθανές δαπάνες ενημερωτικής εκστρατείας, δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει μέσα στο 2025. Συνεπώς, και σε συμμόρφωση με σύσταση του Γενικού Ελεγκτή, από το 2026 θα ετοιμάζεται και θα υποβάλλεται προϋπολογισμός προς τον υπουργό Οικονομικών.

Υπάρχουν δωρητές που παράλληλα κάνουν δουλειές με το κράτος ή περιμένουν να κάνουν δουλειές με το κράτος (έχουν λάβει μέρος σε διαγωνισμούς για δημόσια έργα κ.λπ.); Εξετάζεται ενδεχόμενη σύγκρουση συμφέροντος;

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα δεν καθορίζει κάτι τέτοιο.

Έλεγχος δωρεών

Γίνεται έλεγχος για την προέλευση των χρημάτων που μπαίνουν στον Φορέα; Ποιος κάνει τον έλεγχο και τι είδους έλεγχος γίνεται;

O Φορέας αποδέχεται δωρεές που πραγματοποιούνται μέσω εμβάσματος ή μέσω της JCC Smart, στον τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματί του στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Οι διαδικασίες αποδοχής εισπράξεων της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου διέπονται από μηχανισμούς ξεπλύματος βρόμικου χρήματος (AML), στη βάση συνεργασίας με όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ΕΕ. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τόσο τη σε ισχύ διαδικασία ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε νομικά και φυσικά πρόσωπα όσο και τις διαδικασίες για διεκπεραίωση τραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες διέπονται από οδηγίες της ΕΕ, oι προϋποθέσεις για μη αποδοχή δωρεών από φορείς που εμπλέκονται σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος εφαρμόζονται για όλες τις δωρεές.

Έχει τύχει να αρνηθείτε να πάρετε εισφορά από κάποιον επειδή τα λεφτά του δεν φαίνονταν και τόσο καθαρά; Μεγάλα ποσά;

Έχει τύχει να επιστρέψουμε «ύποπτη» δωρεά, χωρίς να θέλω να επεισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το ποσό ήταν μικρό.

Η Επιτροπή κάνει τη διαφορά

Γιατί η τόσο μεγάλη αύξηση των εισφορών στον Φορέα τα τελευταία τρία χρόνια που άλλαξε η κυβέρνηση;

Δεν επιθυμώ να συνδέσω την πορεία του Φορέα με την αλλαγή κυβέρνησης αλλά με την αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης. Αυτό έχει σημασία, γιατί η ενίσχυση των μηχανισμών διακυβέρνησης, ελέγχου και διαφάνειας του Φορέα δεν οφείλεται στην κυβέρνηση αλλά στην ηγεσία της Επιτροπής και τις άοκνες προσπάθειες των δημόσιων υπαλλήλων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους πολλές φορές απογεύματα και Σαββατοκύριακα. Δεν μπορώ σίγουρα να μην αναφερθώ στον σημαίνοντα ρόλο της Πρώτης Κυρίας, ως ένα πρόσωπο με τα χαρακτηριστικά κύρους και ήθους που περιγράφονται στην οικεία νομοθεσία, αλλά και συνάμα στην κοινωνική υπευθυνότητα που έχουν επιδείξει επιφανείς δωρητές από την εφοπλιστική κοινότητα, συνδεδεμένοι με τον τόπο μας.

Συμπληρωματική στήριξη

Για τι ποσό μιλάμε τον χρόνο για κάθε φοιτητή που δικαιούται στήριξη από τον Φορέα; Χίλια ευρώ τον χρόνο; Χίλια διακόσια; Μπορεί να σπουδάσει ένας φοιτητής που έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα με 100, 150 ευρώ τον μήνα;

Η βοήθεια που προσφέρεται από τον Φορέα προς τους φοιτητές που το έχουν πραγματική ανάγκη δεν αποτελεί ελεημοσύνη αλλά συμπληρωματική στήριξη για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Γιατί κάθε παιδί έχει δικαίωμα στη μόρφωση και σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί ο Φορέας. Η Επιτροπή Διαχείρισης, στο πλαίσιο της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης, έχει καθορίσει τα ποσά της οικονομικής βοήθειας που παρέχονται στους δικαιούχους, με σκοπό τη μείωση στο ελάχιστο της διακριτικής της ευχέρειας. Συγκεκριμένα, έχουν καθοριστεί τα πιο κάτω μετρήσιμα κριτήρια: (α) Πρωτοετής φοιτητής: €2.000, (β) Λήπτης άλλης φοιτητικής χορηγίας: €1.500, (γ) Δικαιούχος βάσει κατηγορίας για έκτακτα περιστατικά: €2.000. Σε περιπτώσεις που η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των αιτητών είναι τόσο σοβαρή που χρήζει περαιτέρω στήριξης, επιπρόσθετα €500.

Και ποια είναι τα κριτήρια για να καταστεί ένας φοιτητής δικαιούχος του εν λόγω Φορέα; Μόνον οι αριστούχοι δικαιούνται χορηγία ή και οι όχι τόσο καλοί φοιτητές; Κάποιοι αφήνουν υπονοούμενα για πολιτικά/κομματικά κριτήρια…

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για φοιτητές που δύνανται να λάβουν οικονομική στήριξη είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Φορέα (www.socialsupport.gov.cy) και έχουν θεσπιστεί στη βάση των αρχών της αντικειμενικότητας, ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης και διαφάνειας. Δεν έχουν σχέση με την αριστεία αλλά με κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που οδηγούν τις οικογένειες των φοιτητών σε δυσπραγία. Κομβικό στοιχείο της βελτιωμένης διαδικασίας παροχής οικονομικής βοήθειας αποτελεί η σύσταση υποεπιτροπής από υπηρεσιακούς λειτουργούς για την αξιολόγηση των αιτήσεων. Με τον τρόπο αυτόν, η τελική εισήγηση προς την Επιτροπή Διαχείρισης υποβάλλεται χωρίς κανένα προσωπικό στοιχείο των αιτητών, παρακάμπτοντας έτσι κάθε πιθανότητα επηρεασμού ή προκατάληψης.

Μεταφορά στο ΥΠΟΙΚ

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, είστε υπέρ της κατάργησης του Φορέα; Και ίσως να μεταφερθούν τα χρήματα στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών;

Θα ήθελα να καταγραφεί η θέση που έχω εκφράσει σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία, γιατί έχουν μεγάλη σημασία οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε κάθε περίπτωση. Το 2024, ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, έχω εκφράσει τη γνώμη μου ότι η υιοθέτηση της υποχρεωτικότητας της δημοσίευσης των ονομάτων των δωρητών και των ποσών των δωρεών θα οδηγούσε σε οικονομική συρρίκνωση του Φορέα, με επίδραση στην αποστολή του όπως έχει εξελιχθεί. Τον Νοέμβριο του 2025, με δεδομένη τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, είχα εκφράσει τη συμφωνία μου με τη σύσταση του Γενικού Ελεγκτή και την εφαρμογή της πολιτικής για αποδοχή δωρεών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με συνολικό ποσό άνω των €20 χιλιάδων ανά έτος, μόνο με την παροχή συγκατάθεσης για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και του συνολικού ποσού της ετήσιας δωρεάς τους, στο πλαίσιο του απολογισμού των δράσεων του Φορέα για το έτος. Σήμερα, και αυτή είναι η θέση της Επιτροπής Διαχείρισης, είμαστε υπέρ της κατάργησης του Φορέα και μεταφοράς του, χωρίς αλλαγή των κριτηρίων παροχής οικονομικής στήριξης, στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό γιατί υφίστανται στην εν λόγω υπηρεσία εξειδικευμένοι πόροι για αξιολόγηση των αιτήσεων και δημιουργούνται συνέργειες των πολιτικών κάλυψης των αναγκών των φοιτητών που εξυπηρετούν και οι δύο φορείς, συμπεριλαμβανομένων των μηχανογραφικών συστημάτων. Όχι, όμως, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης των 1.800 αιτήσεων της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς και επιπλέον, χωρίς τη μεταφορά στο Πάγιο Ταμείο του αποθεματικού του Φορέα ύψους περίπου €1 εκατ. χωρίς περιορισμούς. Τέλος, θα μπορούσε να εφαρμοσθεί η διαδικασία αποδοχής δωρεών για τον συγκεκριμένο σκοπό, στη βάση της σε ισχύ διαδικασίας για έγκριση από τον υπουργό Οικονομικών.

Πλάγιος τρόπος…

Τι σας άφησε όλη αυτή η ιστορία που προέκυψε με το Videogate;

Χωρίς να το διασυνδέω καθόλου με τη λειτουργία του Φορέα, ένα γενικό σχόλιο είναι η επιβεβαίωση ότι δυστυχώς ακόμα είναι καλλιεργημένο στην κουλτούρα μας ότι ο πιο αποτελεσματικός και αποδοτικότερος τρόπος να υλοποιηθεί ένας στόχος μας είναι ο πλάγιος τρόπος. Αυτό θα βελτιωνόταν αν προχωρούσαμε στην υιοθέτηση δομημένων απλοποιημένων διαδικασιών για κάθε κατηγορία περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των ξένων επενδύσεων, με ξεκάθαρους ρόλους, υποχρέωση λογοδοσίας, ελεγκτικών μηχανισμών και διαφάνειας. Γιατί πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος να ικανοποιηθεί μια ανάγκη μας πρέπει να είναι ο ευθύς και νόμιμος τρόπος.

1,7 εκατ. ευρώ για τους Πυρόπληκτους

Πόσα λεφτά μπήκαν στο Ταμείο για τους Πυρόπληκτους της ημιορεινής Λεμεσού (πυρκαγιά του καλοκαιριού 2025) και πώς αξιοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα;

Μέχρι τις 23/01/2026, στον ειδικό κυβερνητικό λογαριασμό για τους πυρόπληκτους έχουν διενεργηθεί από οργανωμένα σύνολα και συμπολίτες μας εισφορές ύψους €1,7 εκατ. Το ύψος των εισφορών ανακοινώνονται δημόσια σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την ενημέρωση των πολιτών. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας θα παρουσιάσει ανάλυση των εν λόγω εισφορών, καθώς και σχετική ενημέρωση αναφορικά με τον τρόπο διάθεσής τους, μετά τις σχετικές αποφάσεις που θα έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση.