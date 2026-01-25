Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας το μνημόσυνο του Γρίβα Διγενή στη Λεμεσό - Ποιοι ήταν παρόντες (φώτος - βίντεο)

Χωροστατούντος του επισκόπου Αμαθούντας Νικόλαου τελέστηκε το πρωί της Κυριακής, από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό, το 52ο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο του Αρχηγού της ΕΟΚΑ, στρατηγού Γεώργιου Γρίβα Διγενή. Το μνημόσυνο τελέστηκε στην παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων για αποτροπή τυχόν επεισοδίων.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Επίτροπος Προεδρίας Μάριος Χαρτσιώτης. Παρόντες ήταν η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου και ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου, Βουλευτές, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και πολίτες. Του μνημόσυνου ακολούθησε πορεία στο Αρχηγείο της ΕΟΚΑ και τάφο του Γεώργιου Γρίβα Διγενή, τρισάγιο στο χώρο του ανδριάντα και κατάθεση στεφάνων από επισήμους και εκπροσώπους κομμάτων, οργανώσεων και σωματείων.

Το έργο του αρχηγού της ΕΟΚΑ εξήρε στον επιμνημόσυνο λόγο, ο εν αποστρατεία Υποστράτηγος και Υπολοχαγός Πρώτης Γραμμής κατά την Εισβολή του 1974, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος.

Για αποτροπή τυχόν επεισοδίων, η αστυνομία κατάρτισε ειδικό σχέδιο δράσης, με την περιοχή να αποκόπτεται σε μεγάλη έκταση. Επιστρατεύτηκαν πέραν των διακόσιων αστυνομικών και το αντιοχλαγωγικό Αίαντας. Στην περιοχή υπήρχαν επίσης δύο αυτοκίνητα – κλούβες, ενώ οι εισερχόμενοι στο Αρχηγείο της ΕΟΚΑ, τύγχαναν ελέγχου από αστυνομικούς. Επίσης, στο χώρο του Αρχηγείου και το τάφο του Γρίβα, επιτράπηκε η είσοδος σε εκπροσώπους των οργανωμένων φιλάθλων και όχι σε όλους. Οι υπόλοιποι τίμησαν το Διγενή, παραταγμένοι στο δρόμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ