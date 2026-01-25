«Να ξεκινήσει ταχύρρυθμα μαθήματα σεβασμού στη διαφορετικότητα» - Έντονη καταδίκη των δηλώσεων Φειδία από την ΚΥΣΟΑ

Έντονη αντίδραση και βαθιά απογοήτευση εκφράζει η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπηρίας (ΚΥΣΟΑ) για τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, οι οποίες έγιναν σε διαδικτυακό podcast και αφορούσαν παιδιά και άτομα με νοητικές αναπηρίες, κάνοντας λόγο για προσβλητικές και απαράδεκτες αναφορές σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΥΣΟΑ τονίζει ότι παρακολουθεί διαχρονικά και με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις εξελίξεις που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες και παρεμβαίνει όποτε θίγονται ανθρώπινα δικαιώματα ή υπονομεύεται ο αγώνας για ισότητα, συμπερίληψη και κοινωνία χωρίς διακρίσεις.

Η Συνομοσπονδία αναφέρεται σε λόγο που «αντικατοπτρίζει εποχές σκοταδισμού και απαρτχάιντ», σημειώνοντας ότι είναι θεσμικά αποτρεπτικό και καταδικαστέο εκλεγμένοι αξιωματούχοι, και δη εκπρόσωποι της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εκφέρουν δημόσιο λόγο που προσβάλλει άτομα με αναπηρίες και ενισχύει επικίνδυνα διαχωριστικά στερεότυπα.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ντροπή. Θυμός. Απογοήτευση, για τον προσβλητικό λόγο του Ευρωβουλευτή, Φειδία Παναγιώτου.

Μακριά από οποιαδήποτε συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για τα άτομά μας, κύριε Παναγιώτου!

Στην ΚΥΣΟΑ, παρακολουθούμε, πάντοτε στενά τις οποιεσδήποτε εξελίξεις αφορούν τον κόσμο τον οποίο εκπροσωπούμε και παρεμβαίνουμε όταν θίγονται ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί όπου θίγεται ο αγώνας μας ενάντια σε παρωχημένες, προσβλητικές και προκλητικές αντιλήψεις, που επικίνδυνα θρέφουν διαχωριστικά πλαίσια για τα άτομα με αναπηρίες.

Εκεί όπου θίγεται ο μεγάλος στόχος της Συμπερίληψης και δόμησης μία κοινωνίας ισότιμης συμμετοχής, χωρίς προκαταλήψεις και οποιεσδήποτε διακρίσεις. Είναι απογοητευτικό και θεσμικά αποτρεπτικό και καταδικαστέο, εκλελεγμένα πρόσωπα που εκπροσωπούν την πατρίδα μας, μάλιστα, σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, να εκφέρουν λόγο που αντικατοπτρίζει εποχές σκοταδισμού και απαρτχάιντ. Η ψήφος του κόσμου θα έπρεπε να γεμίζει τον κάθε εκλεγμένο με βαθύτατο αίσθημα ευθύνης και θα ανάμενε κανείς από έναν νέο άνθρωπο να μην ρίχνει στα τάρταρα το επίπεδο του πολιτικού λόγου, μην έχοντας προφανώς αντίληψη, ότι προσβάλει. Πρωτοπόρος και προοδευτικός δεν είσαι ούτε γίνεσαι με το Tik Tok, το you tube, τα pod cast και τα βιντεάκια.

Πρωτοπόρος και αντισυστημικός γίνεσαι από το λόγο τον οποίο εκφέρεις και μεταφέρεις στους followers σου και κατ’ επέκταση, απ’ όσα πρεσβεύεις. Και αναμφίβολα η άποψη την οποία ένας εκ των Κύπριων Ευρωβουλευτών, ο κύριος Φειδίας Παναγιώτου, μετάδωσε «περήφανα» απολαμβάνοντας τη σαλάτα του, ότι, δηλαδή, τα άτομα με νοητική αναπηρία είναι «πελλά», δεν αποτελεί εκσυγχρονισμό και εξέλιξη, αλλά κατάντια. Ντροπή. Απογοήτευση. Αποτροπιασμός. Θυμός. Υπενθυμίζουμε στον κύριο Παναγιώτου ότι δε φοιτά στο νηπιαγωγείο, αλλά πολιτεύεται από τα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου.

Ως εκ τούτου, δεν του επιτρέπουμε να κρυφτεί άτσαλα πίσω από την χιλιοειπωμένη ατάκα του ότι είναι «μικρός και ακόμη μαθαίνει», ούτε ότι έκανε χιούμορ. Το λιγότερο, λοιπόν, το οποίο έχει να κάνει είναι να ξεκινήσει ταχύρρυθμα μαθήματα σεβασμού στη διαφορετικότητα, στην εγγενή αξιοπρέπεια κάθε συνανθρώπου μας και παράλληλα, τάχιστη εκμάθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κόσμου μας που αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια του κόσμου της Κύπρου.

Αν επιθυμεί, μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Μέχρι τότε, τον καλούμε να σταματήσει να εκτροχιάζεται και να παραμείνει μακριά από οποιαδήποτε πολιτική για την αναπηρία.