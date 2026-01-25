ΑΚΕΛ: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου για τα παιδία με νοητικές αναπηρίες»

Ως προσβλητικές, απαξιωτικές και βαθιά προβληματικές χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, οι οποίες έγιναν σε διαδικτυακό podcast και αφορούσαν παιδιά και άτομα με νοητικές αναπηρίες.

Σε ανακοίνωσή του, το ΑΚΕΛ αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν μπορούν να θεωρηθούν παρεξήγηση ή μεμονωμένο «ολίσθημα», αλλά συνιστούν στάση που δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο που κατέχει ένας εκλεγμένος Ευρωβουλευτής.

Το κόμμα επισημαίνει ότι η κατηγορηματική καταδίκη των δηλώσεων από την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος και υπογραμμίζει ότι ο δημόσιος λόγος που προσβάλλει άτομα με αναπηρία, και ιδιαίτερα παιδιά, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται ανεκτός ή να παραμένει ασχολίαστος.

Η δήλωση που δημιούργησε τις αντιδράσεις

Σοβαρές αντιδράσεις προκάλεσε σχόλιο του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια podcast, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως προσβλητικό για τα άτομα με νοητικές αναπηρίες.

Καλεσμένος στην εκπομπή του Φειδία ήταν ο 21χρονος παρα-αθλητής κολύμβησης Λοΐζος Χρυσάνθου, ο οποίος αγωνίζεται με στόχο τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2028 και έχει εκφράσει ενδιαφέρον να είναι υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα της Άμεσης Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο νεαρός αθλητής εξηγούσε την κατηγοριοποίηση των αθλητών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Όπως διευκρίνισε, αγωνίζεται στην κατηγορία S-10, που αφορά αθλητές με νοητικές αναπηρίες, ενώ οι κατηγορίες S11 έως S13 αφορούν άτομα με προβλήματα όρασης.

Όταν προσπάθησε να αναφερθεί στην κατηγορία S-14, η οποία αφορά αθλητές με νοητικές αναπηρίες, ο Ευρωβουλευτής σχολίασε: «Η S-14 εν για τους πελλούς», προκαλώντας αμηχανία στον Λοΐζο Χρυσάνθου. Ο νεαρός απάντησε, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αθλητές με νοητικές δυσκολίες.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ:

Απαράδεκτες οι δηλώσεις Φ. Παναγιώτου για τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες

Οι δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου σε διαδικτυακό podcast, με αναφορά σε παιδιά και άτομα με νοητικές αναπηρίες, είναι προσβλητικές, απαξιωτικές και βαθιά προβληματικές.

Η κατηγορηματική καταδίκη των δηλώσεων από την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος. Δεν πρόκειται για παρεξήγηση ούτε για μεμονωμένο «ολίσθημα», αλλά για μια στάση που δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο που κατέχει ο κ. Παναγιώτου.

Ο δημόσιος λόγος που προσβάλλει τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα τα παιδιά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται ανεκτός ή να μένει ασχολίαστος. Θα έπρεπε ήδη να υπήρχε απολογία.

Η αντίδραση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής

Την έντονη αντίδρασή της εξέφρασε και η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή κάνωντας λόγο για προσβλητική, απαξιωτική και βαθιά οπισθοδρομική τοποθέτηση, που πλήττει όχι μόνο τα άτομα με νοητική αναπηρία, αλλά και το ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της Κυπριακής Παραολυμπιακής Επιτροπής:

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το προσβλητικό, απαξιωτικό και βαθιά οπισθοδρομικό σχόλιο που διατυπώθηκε από τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παναγιώτου κατά τη διάρκεια δημόσιου podcast, με φιλοξενούμενο τον παρα-αθλητή κολύμβησης Λοΐζο Χρυσάνθου.

Τη στιγμή που ο Λοΐζος Χρυσάνθου. εξηγούσε, με γνώση και σοβαρότητα, τις κατηγορίες ταξινόμησης των Παραολυμπιακών Αγώνων, όταν επιχείρησε να αναφερθεί στην κατηγορία S14, που αφορά αθλητές με νοητική αναπηρία, ο Ευρωβουλευτής παρενέβη με χαρακτηρισμό που δεν επιδέχεται καμία ερμηνεία: έναν όρο υβριστικό, στιγματιστικό και προσβλητικό για χιλιάδες συμπολίτες μας.

Η χρήση τέτοιων εκφράσεων δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε «άστοχη στιγμή», ούτε «χιούμορ». Είναι ωμή προσβολή απέναντι στα άτομα με νοητική αναπηρία, στους αθλητές που καθημερινά αγωνίζονται κόντρα σε προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, αλλά και στο ίδιο το Παραολυμπιακό Κίνημα που αναδεικνύει το πραγματικό νόημα της δύναμης και της ανθρώπινης προσπάθειας.

Όταν μάλιστα τέτοιες εκφράσεις βγαίνουν από το στόμα ενός εκλεγμένου Ευρωβουλευτή τότε το ζήτημα δεν είναι απλώς ηθικό. Είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό.

Καλούμε τον Ευρωβουλευτή κ. Φειδία Παπαγιώτου να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του και να τοποθετηθεί με τρόπο που να προάγει τον σεβασμό και την ευαισθητοποίηση ακολουθώντας τα λόγια του Επίκτητου: «Οὐ τά πράγματα ταράττει τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλ᾽ αἱ περὶ τῶν πραγμάτων δόξαι.», δηλαδή «Το πρόβλημα δεν είναι η αναπηρία, αλλά ο τρόπος που την αντιλαμβάνεται η κοινωνία».

Παράλληλα, καλούμε την κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης να σταθούν αρωγοί στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας κοινωνικοποίησης και ισότιμης ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία.

Η Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή είναι ο υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και διάδοση του Παραολυμπιακού κινήματος στην Κύπρο και θα συνεχίσει να στέκεται απέναντι σε κάθε μορφή λεκτικής βίας, υποτίμησης και κοινωνικού ρατσισμού.