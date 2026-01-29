Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κρύφτηκε πίσω από τον Μίλτο Παπαδόπουλο ο Οδυσσέας – Πώς απαντά στην κριτική των Οικολόγων για «ανήθικη» προσέγγιση υποψηφίου

Το Κίνημα Οικολόγων κατηγόρησε τον επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ ότι προσέγγισε υποψήφιο βουλευτή που έχουν ανακοινώσει εδώ και μήνες

«Ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι στέλεχος κόμματος είτε όχι, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με ποιο κόμμα επιθυμεί να είναι υποψήφιος», αναφέρει ο πρόεδρος του κόμματος ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης ως απάντηση σε σημερινή ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών, το οποίο κατήγγειλε ότι ο επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ επιχείρησε να προσεγγίσει τον υποψήφιο βουλευτή του Κινήματος Μίλτο Παπαδόπουλο για να τον πείσει να κατέλθει με το δικό τους ψηφοδέλτιο.

«Με τον κ. Μίλτο Παπαδόπουλο», αναφέρει ο κ. Μιχαηλίδης, «γνωριστήκαμε τυχαία σε ολιγόλεπτη συνάντηση τον Νοέμβριο του 2025 όπου του εξέφρασα την εκτίμησή μου για τη μέχρι σήμερα πορεία του και δράση του». Προσθέτει ότι αν ο ίδιος «επιλέξει να κατέλθει με τους Οικολόγους, θα εξακολουθήσει να έχει την εκτίμησή μου». Αν όμως, συμπληρώνει, «θεωρήσει ότι το Άλμα τον εκφράζει καλύτερα, βεβαίως θα δούμε πολύ θετικά την πιθανότητα συνεργασίας».

Επιπρόσθετα, ο κ. Μιχαηλίδης τονίζει ότι «το Κίνημα Οικολόγων και προσωπικά ο Γιώργος Περδίκης με στήριξαν διαχρονικά, και πολλές φορές το έχω αναγνωρίσει δημόσια και τους έχω ευχαριστήσει για τη στήριξή τους».

Ωστόσο, σημειώνει, «στην περίπτωση των στελεχών ή βουλευτών άλλων κομμάτων που εκφράζουν ενδιαφέρον για την υποψηφιότητα στο ψηφοδέλτιό μας, είμαστε ανοιχτοί να εξετάσουμε κάθε περίπτωση».

«Ο σεβασμός», καταλήγει, «η συνεργασία και η πολιτική ηθική είναι για εμάς πρωταρχικές αξίες και η πολιτική δεν είναι υπόθεση ευκαιρίας, αλλά αξιών».

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026ΑΛΜΑΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

