Νέα συνάντηση Στεφάνου και Ειρήνης Χαραλαμπίδου - Η πρόταση του ΑΚΕΛ και οι ενδοιασμοί της βουλεύτριας

Νέα συνάντηση εντός της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του γγ του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου και της βουλεύτριας του κόμματος Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Θα πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση των δύο πλευρών στα πλαίσια της προσπάθειας του κόμματος να εξεύρει τρόπους συνέχισης της πολιτικής συνεργασίας με την Ειρήνη Χαραλαμπίδου, η οποία δεν θα είναι υποψήφια του ΑΚΕΛ λόγω του ορίου θητειών που προβλέπει το Καταστατικό.

Δεν υπήρξε νέα επικοινωνία

Ουδέποτε επανήλθε η ηγεσία του ΑΚΕΛ για να συζητήσει με την βουλεύτρια του κόμματος Ειρήνη Χαραλαμπίδου την πρόταση που τέθηκε στο τραπέζι στις 3 Σεπτεμβρίου και αφορούσε τη μελλοντική συνεργασια των δύο πλευρών. Αυτό λέχθηκε στο politis.com από πηγή που γνωρίζει ποια ήταν η εξέλιξη της προσπάθειας για συνέχιση της πολιτικής συνεργασίας μεταξύ του ΑΚΕΛ και της Ειρήνης Χαλαμπίδου. Συνεπώς, υποστήριξε η ίδια πηγή, δεν ισχύει η πληροφορία που μετέδωσε σήμερα ο Πολίτης ότι «δεν υπήρξε συνέχεια στη συζήτηση παρά την προσπάθεια του ΑΚΕΛ για νέα συνάντηση».

Η πρόταση του ΑΚΕΛ

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του γγ του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου και της βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου στα γραφεία του κόμματος. Κατά τη συνάντηση ο κ. Στεφάνου έθεσε ενώπιον της κ. Χαραλαμπίδου συγκεκριμένη πρόταση για το πως μπορούσε να υπάρξει συνέχεια στην πολιτική συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Στεφάνου πρότεινε στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου τη σύσταση ενός Παρατηρητηρίου για τη Διαφθορά και τη Διαπλοκή. Ωστόσο, οι πληροφορίες του politis.com αναφέρουν ότι υπήρξαν ορισμένοι ενδοιασμοί από την πλευρά της κ. Χαραλαμπίδου, η οποία ανέφερε ότι τέτοιου τύπου Παρατηρητήρια δεν μπορούν να έχουν κομματικό χαρακτήρα ή να συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με κάποιο κόμμα. Σε αυτούς τους θεσμούς είναι απαραίτητο να υπάρχει το στοιχείο της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συνάντηση ο κ. Στεφάνου έλαβε υπόψη τους ενδοιασμούς της κ. Χαραλαμπίδου και έτσι πρότεινε όπως το Παρατηρητήριο συνδεθεί με το ερευνητικό κέντρο Προμηθέας. Ωστόσο η κ. Χαραλαμπίδου επανέλαβε ότι πάλι θα υπάρχει σύνδεση με το κόμμα και άρα δεν μπορεί να λειτουργήσει το Παρατηρητήριο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Η συνάντηση των δύο πλευρών δεν έφερε θετικό αποτέλεσμα χωρίς ωστόσο να υπάρξει ναυάγιο. Απλώς δεν επανήλθε το ΑΚΕΛ και το θέμα έμεινε να εκκρεμεί.

«Κλίνω προς αυτή την κατεύθυνση»

Χθες η κ. Χαραλαμπίδου ήταν προσκεκλημένη στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» και κλήθηκε από τη δημοσιογράφο Κάτια Σάββα να απαντήσει εάν είναι σε θέση να απαντήσει κατά πόσον θα διεκδικήσει τέταρτη θητεία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ απάντησε: «Κλίνω προς αυτή την κατεύθυνση».

Ερωτηθείσα εάν θα κατέλθει με το κόμμα ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι «άλματα και μάλιστα χωρίς δίκτυ ασφαλείας, είμαι συνηθισμένη τα τελευταία 15 χρόνια».