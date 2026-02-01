Συνάντηση 5+1 θα εξεταστεί μόνο όταν οι συνθήκες ωριμάσουν, λέει η Ολγκίν σε τουρκικό πρακτορείο

Η διαδικασία στο Κυπριακό προχωρά με αργό ρυθμό αλλά είναι δυναμική, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήλωσεη ΑΝΚΑ η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι για να καταστεί δυνατή η μετάβαση σε διευρυμένη συνάντηση 5+1 απαιτείται η υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. «Το 5+1 δεν έχει εγκαταλειφθεί, αλλά θα εξεταστεί μόνο όταν ‘οι συνθήκες ωριμάσουν’», ανέφερε.

Στην συνέντευξή της, η Ολγκίν ανέφερε ο ρυθμός της διαδικασίας είναι αναμφισβήτητα αργός, σημείωσε ωστόσο ότι η πρόοδος συνεχίζεται και αυτό δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται εσφαλμένα ως στασιμότητα. «Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αποτέλεσμα. Βρισκόμαστε σε προ-διαπραγματευτικό στάδιο», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι ο «συνεχής και άμεσος διάλογος» είναι απαραίτητος ώστε οι δύο ηγέτες να μπορούν να εκφράζουν «τις απόψεις, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους».

Η κ. Ολγκίν υπενθύμισε τις δηλώσεις που είχε κάνει έπειτα από τις επαφές της με τους δύο ηγέτες στην Κύπρο: «Αυτό που είπα στους δημοσιογράφους είναι ότι κάθε διαδικασία έχει τη δική της δυναμική και ότι πρόκειται για μια αργή διαδικασία. Η διαδικασία είναι δυναμική. Προχωρά αργά, αλλά σημειώνεται πρόοδος», ανέφερε.

Η Προσωπική Απεσταλμένη ανέφερε ότι, ακόμη και ελλείψει άμεσων και απτών αποτελεσμάτων, η σημασία των συναντήσεων και της ανταλλαγής απόψεων παραμένει κρίσιμη. Ο συνεχής διάλογος, όπως είπε, συμβάλλει στη διατήρηση της επικοινωνίας, αποτρέπει περαιτέρω διάβρωση της εμπιστοσύνης και κρατά ζωντανή τη διαδικασία έπειτα από χρόνια αποτυχημένων κύκλων διαπραγματεύσεων, επεσήμανε.

Ανέφερε, επίσης, ότι για να περάσει η διαδικασία πέρα από τις προκαταρκτικές επαφές και να οδηγηθεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι απολύτως αναγκαία. Τα μέτρα αυτά, όπως είπε, δεν αποτελούν συμβολικές κινήσεις, αλλά τη βάση για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη δημιουργία ρεαλιστικών συνθηκών με πραγματικές πιθανότητες επιτυχίας.

Σύμφωνα με το ΑΝΚΣ, η κ. Ολγκίν διέψευσε ισχυρισμούς ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει αποστείλει μήνυμα εκφράζοντας απογοήτευση για τον ρυθμό των συνομιλιών ή προειδοποιώντας ότι δεν θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση. «Είμαι Προσωπική Απεσταλμένη. Εκπροσωπώ τον Γενικό Γραμματέα. Δεν μετέφερα τέτοιο μήνυμα», δήλωσε.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι η βασική εκτίμηση παραμένει αμετάβλητη, σημειώνοντας πως «είναι αλήθεια ότι χωρίς πρόοδο στη Λευκωσία δεν θα υπάρξει πρόσκληση για συνάντηση 5+1».

Η Ολγκίν ανέφερε ότι οι ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μετάβαση σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και εξέτασαν την υφιστάμενη κατάσταση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όπως είπε, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, αλλά αυτή δεν είναι επαρκής.

«Δεν υπάρχει αξιόλογη πρόοδος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητά της είναι να πιέσει τις πλευρές να προχωρήσουν σε πιο συγκεκριμένα βήματα.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, η κ. Ολγκίν αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα οδοφράγματα και άλλες πρακτικές ρυθμίσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή ζωή, τονίζοντας ότι πρόκειται για το πεδίο όπου δοκιμάζεται πιο άμεσα και καθαρά η πολιτική βούληση. «Αυτά είναι απτά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητα, να αυξήσουν τις επαφές και να ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Οι ηγέτες, όπως είπε, πρέπει να δείξουν στις κοινωνίες και των δύο πλευρών ότι υπάρχει μια πραγματική και αισθητή μετάβαση από τη σύγκρουση στη συνεργασία.

Η κ. Ολγκίν κατέστησε σαφές ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι δευτερεύοντα, αλλά καθοριστικά για την αξιολόγηση από τα Ηνωμένα Εθνά τού κατά πόσον η διαδικασία μπορεί να περάσει σε ανώτερο στάδιο. «Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει επαρκή κινητικότητα», σημείωσε, προειδοποιώντας ότι χωρίς απτά αποτελέσματα θα ήταν πρόωρη η διεύρυνση του σχήματος των συνομιλιών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πότε σχεδιάζει την επόμενη επίσκεψή της στην Κύπρο και αν θα υπάρξει νέος κύκλος διμερών ή τριμερών επαφών, η κ. Ολγκίν δήλωσε ότι οι ηγέτες έχουν συμφωνήσει να συνεχίσουν να συναντώνται και στην απουσία της, ενώ οι ομάδες των δύο πλευρών θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στα εκκρεμή ζητήματα. Ανέφερε ότι ελπίζει να δει ουσιαστική και πραγματική πρόοδο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά υπογράμμισε ότι πριν επιστρέψει στο νησί θέλει να διαπιστώσει συγκεκριμένες εξελίξεις επί του πεδίου στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Επιβεβαίωσε πως κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, παρουσίασε πρόταση πέντε σημείων που περιλαμβάνει μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, καθώς και πρόσθετα βήματα συνδεδεμένα με ευρύτερη πολιτική αλληλουχία, συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος νέων σημείων διέλευσης. Σύμφωνα με το ΑΝΚΑ, η κ. Ολγκίν απέφυγε να σχολιάσει την πρόταση, περιοριζόμενη να πει ότι αυτή παρουσιάστηκε και συζητήθηκε μαζί με τις απόψεις των Τουρκοκυπρίων σχετικά με τη μεθοδολογία και την αλληλουχία.

Η Προσωπική Απεσταλμένη ανέφερε ότι χωρίς απτή πρόοδο η διεξαγωγή διευρυμένης συνάντησης είναι εξαιρετικά δύσκολη. «Χωρίς συγκεκριμένη πρόοδο, είναι πολύ δύσκολο να οργανωθεί συνάντηση 5+1. Σε αυτό το στάδιο, σίγουρα δεν θα συγκαλέσω διευρυμένη συνάντηση. Οι συνθήκες δεν είναι ώριμες», δήλωσε. Διευκρίνισε ωστόσο ότι το πλαίσιο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ίδια, προσθέτοντας ότι «το 5+1 δεν έχει εγκαταλειφθεί», αλλά θα εξεταστεί μόνο όταν «οι συνθήκες ωριμάσουν».

Η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι έπειτα από πρόταση του Τ/κ, ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, οι ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται περιοδικά, ακόμη και χωρίς τη δική της παρουσία. Όπως είπε, η συχνότερη άμεση επαφή θα ενισχύσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση, βοηθώντας τις δύο πλευρές να αντιληφθούν καλύτερα τις ευαισθησίες, το υπόβαθρο σκέψης, τις προσδοκίες και τις ανησυχίες η μία της άλλης. «Αυτή η βάση κατανόησης είναι απαραίτητη για την πρόοδο της διαδικασίας», ανέφερε.

Δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τους δύο ηγέτες και τους λοιπούς εμπλεκόμενους, με στόχο τη μετατροπή του διαλόγου σε απτά αποτελέσματα. «Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να υπάρξει αποτέλεσμα. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι πολύ σημαντικά», είπε, προσθέτοντας ότι μέχρι να υπάρξει τέτοια πρόοδος, οι προσδοκίες για μια ευρείας κλίμακας διεθνή διάσκεψη θα πρέπει να είναι συγκρατημένες.

