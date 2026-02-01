Μαρία Άνχελα Ολγκίν στον «Π»: Η εμπιστοσύνη στην Κύπρο χτίζεται με καθημερινές πράξεις, όχι με δηλώσεις

Η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ σημειώνει ότι η πρόοδος εξαρτάται από την πολιτική βούληση, τον συμπεριληπτικό διάλογο και μικρά αλλά απτά βήματα που δείχνουν ότι η συνεργασία είναι εφικτή. Οι ηγέτες, τονίζει, οφείλουν να εμπλέκουν την κοινωνία για να καλλιεργηθεί κατανόηση και στήριξη στη λύση, διαβεβαιώνοντας ότι η καθημερινή ζωή των πολιτών δεν θα διαταραχθεί. Σε συνέντευξή της στον «Π» η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δήλωσε ότι η ελάχιστη προϋπόθεση για να υπάρξει πρόοδος είναι «μια κοινή δέσμευση για συμμετοχή με καλή πίστη». Προειδοποίησε ότι μια νέα διάσκεψη τύπου «5+1» δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική βούληση των ηγετών. Η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης δεν είναι μόνο πολιτικά, αλλά και ψυχολογικά, καθώς έχουν διαμορφωθεί από δεκαετίες αποτυχημ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!