Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Μαρία Άνχελα Ολγκίν στον «Π»: Η εμπιστοσύνη στην Κύπρο χτίζεται με καθημερινές πράξεις, όχι με δηλώσεις

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Header Image

Το ελάχιστο βήμα για μια πενταμερή είναι μια κοινή δέσμευση για συμμετοχή με καλή πίστη. Μια νέα συνάντηση «5+1» δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική βούληση των ηγετών. Μπορεί μόνο να τη στηρίξει.

Η προσωπική απεσταλμένη του ΟΗΕ σημειώνει ότι η πρόοδος εξαρτάται από την πολιτική βούληση, τον συμπεριληπτικό διάλογο και μικρά αλλά απτά βήματα που δείχνουν ότι η συνεργασία είναι εφικτή. Οι ηγέτες, τονίζει, οφείλουν να εμπλέκουν την κοινωνία για να καλλιεργηθεί κατανόηση και στήριξη στη λύση, διαβεβαιώνοντας ότι η καθημερινή ζωή των πολιτών δεν θα διαταραχθεί. Σε συνέντευξή της στον «Π» η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, δήλωσε ότι η ελάχιστη προϋπόθεση για να υπάρξει πρόοδος είναι «μια κοινή δέσμευση για συμμετοχή με καλή πίστη». Προειδοποίησε ότι μια νέα διάσκεψη τύπου «5+1» δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολιτική βούληση των ηγετών. Η κ. Ολγκίν ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα εμπόδια στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης δεν είναι μόνο πολιτικά, αλλά και ψυχολογικά, καθώς έχουν διαμορφωθεί από δεκαετίες αποτυχημ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΚΥΠΡΙΑΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΜΑΡΙΑ ΑΝΧΕΛΑ ΟΛΓΚΙΝΤΟΥΦΑΝ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝΚΟΛΟΜΒΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα