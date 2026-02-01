Σφοδρή επίθεση Άλμα στο ΕΛΑΜ για διαπλοκή και «μαύρα χρήματα» στην υπόθεση Αββακούμ

Σε σφοδρή επίθεση κατά του ΕΛΑΜ προχώρησε το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο, κάνοντας λόγο για «παραμύθι» περί αντιδιαφθοράς και κατηγορώντας το κόμμα για διαπλοκή, σχέσεις με τον υπόκοσμο και εμπλοκή στην υπόθεση Αββακούμ και τα «μαύρα χρήματα».

Το Κίνημα Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «παραμύθι του ΕΛΑΜ ως κίνημα κατά της διαφθοράς και του κατεστημένου τελειώνει" και αναφέρει πως δεν φοβάται τις επιθέσεις και δεν θα σωπάσει "μπροστά στον εκφασισμό και εκμαφιασμό της πολιτικής ζωής" και δεν θα εξισώσει "τη νομιμοφάνεια με τη νομιμότητα και την ηθική".

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης οι φωτογραφίες του Προέδρου του ΕΛΑΜ "με γνωστά πρόσωπα του υποκόσμου δεν 'σβήνονται' με ανακοινώσεις", και πως ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ ήταν παρών στα γεγονότα που κατέληξαν στην καταμέτρηση “μαύρων χρημάτων” στη υπόθεση Αββακούμ. «Ελπίζουμε να μην τον φέρνουμε σε δύσκολη θέση, αλλά θα ήταν επιθυμητό να γνωρίζει η κοινή γνώμη αν οι κουκουλοφόροι που εισέβαλλαν μεταμεσονύκτια στη Μονή ήταν γνωστοί του», αναφέρει το άλμα.

«Το ΕΛΑΜ συστηματικά υπερασπίζεται το πιο βαθύ και σάπιο κατεστημένο της χώρας. Ουδέποτε αντιτάχθηκε στη διαπλοκή και τη διαφθορά της Κυβέρνησης Αναστασιάδη» αναφέρεται και σημειώνεται ότι «η δημοκρατική κοινωνία δεν ξέχνα και δεν ξεπλένει».