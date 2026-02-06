Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αριστίνδην υποψήφια με το ΔΗΚΟ η Γεωργία Σταυρινοπούλου στην επαρχία Λάρνακας

Γεννήθηκε το 1993 στην επαρχία Λάρνακας και ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου

Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, ανακοίνωσε την αριστίνδην υποψηφιότητα της νομικού Γεωργίας (Τουμάζου) Σταυρινοπούλου για την Επαρχία Λάρνακας, ενόψει των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΚΟ, η κ. Σταυρινοπούλου γεννήθηκε το 1993 στην επαρχία Λάρνακας, όπου μεγάλωσε και συνεχίζει να ζει και να εργάζεται. «Διατηρεί», προσθέτει, «συνεχή και άμεση επαφή με τα προβλήματα της κοινωνίας, τις ανάγκες των πολιτών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της δικαιοσύνης στον τόπο μας».

«Η αριστίνδην υποψηφιότητά της», συμπληρώνει το ΔΗΚΟ, «εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανέωσης και της ενίσχυσης του ψηφοδελτίου του ΔΗΚΟ με νέους, καταρτισμένους επιστήμονες, οι οποίοι συνδυάζουν υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, επαγγελματική εμπειρία και ουσιαστική κοινωνική ευαισθησία».

