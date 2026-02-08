Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πρόσκληση Τραμπ σε Χριστοδουλίδη-Μητσοτάκη για «Συμβούλιο Ειρήνης»

Προσκλήθηκαν, επίσης, ηγέτες άλλων χωρών, μεταξύ των οποίων της Βρετανίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ προσκάλεσε στην Ουάσιγκτον τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πρώτο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Φεβρουαρίου, για τη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται το ΡΙΚ και η ΕΡΤ, εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσκλήθηκαν οι ηγέτες της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας και της Σουηδίας.

Οι Χριστοδουλίδης και Μητσοτάκης αναμένεται να απαντήσουν εντός των επόμενων ημερών αν θα κάνουν αποδεκτή ή όχι την πρόσκληση.

Πηγή: ΡΙΚ, ΕΡΤ

