ΔΗΣΥ: «Κλείδωσε» το ψηφοδέλτιο Λάρνακας με την υποψηφιότητα Ευριπίδη Φράγκου

Κλείδωσε το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λάρνακα, με τον Ευριπίδη Φράγκο να προστίθεται στην εκλογική μάχη για τις Βουλευτικές Εκλογές.

Ο κ. Φράγκος έγινε ευρύτερα γνωστός το 2022, όταν τραυματίστηκε σοβαρά στα επεισόδια μεταξύ οπαδών της Ανόρθωσης και του Απόλλωνα στο στάδιο «Αντώνης Παπαδόπουλος», παρότι δεν συμμετείχε στα γεγονότα, καθώς βρισκόταν στην περιοχή βγάζοντας βόλτα τον σκύλο του. Από τότε, έχει αναπτύξει δημόσια δράση κατά της οπαδικής βίας, στέλνοντας μηνύματα ευαισθητοποίησης, ιδιαίτερα προς τη νέα γενιά.

Η ανάρτηση του στα ΜΚΔ

*Από την προσωπική δοκιμασία στη συλλογική ευθύνη*

Η εμπειρία που σημάδεψε τη ζωή μου δεν είναι κάτι που ανήκει μόνο σε μένα.

Ανήκει σε μια κοινωνία που πληγώνεται όταν κυριαρχεί η βία.

Σε γονείς που φοβούνται για τα παιδιά τους.

Σε νέους που ψάχνουν διέξοδο, νόημα και ελπίδα.

Γι’ αυτό βρίσκομαι σήμερα εδώ.

Γιατί πιστεύω βαθιά ότι

καμία κοινωνία δεν πρέπει να συνηθίζει τη βία

και κανένας νέος δεν πρέπει να νιώθει μόνος.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη Λάρνακα, απέναντι στη νέα γενιά,

και απέναντι στη ζωή που μου δόθηκε δεύτερη φορά, ανακοινώνω σήμερα την υποψηφιότητά μου

για τις Βουλευτικές Εκλογές

στην Επαρχία Λάρνακας

με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Όχι ως επαγγελματίας πολιτικός.

Αλλά ως ένας άνθρωπος της νέας γενιάς.

Ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί — όχι να απομακρύνει