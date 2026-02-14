ΕΔΕΚ: Ανακοίνωσε τους 19 υποψηφίους για την επαρχία Λευκωσίας - Δείτε ποιοι είναι

Η ΕΔΕΚ αρχίζει την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων για τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου, με πρώτο το ψηφοδέλτιο της Επαρχίας Λευκωσίας.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι «νέοι άνθρωποι, η πλειονότητα του ψηφοδελτίου, από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, μαζί με καταξιωμένα, έμπειρα στελέχη της ηγεσίας της ΕΔΕΚ, συνθέτουν ένα ψηφοδέλτιο έτοιμο να ανταποκριθεί στις εθνικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας». Δηλώνει επίσης ότι κατέρχεται στη μάχη των βουλευτικών εκλογών «ενωμένη και αποφασισμένη, για τον τόπο, για το λαό».

Το ψηφοδέλτιο για την Επαρχία Λευκωσίας

Μορφάκης Σολομωνίδης - Αναπληρωτής Πρόεδρος ΕΔΕΚ

Πάμπος Χριστοδούλου - Αντιπρόεδρος ΕΔΕΚ, Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων ΔΕΟΚ

Τάκης Χριστοδούλου - Πρόεδρος Νέας Αγροτικής Κίνησης

Σοφία Χριστοδούλου – Δικηγόρος, Πρόεδρος Νεολαίας ΕΔΕΚ

Μάριος Χαννίδης - Μέλος Πολιτικής Γραμματείας και Πολιτικού Γραφείου ΕΔΕΚ, Νομικός

Ξένιος Ξενοφώντος - Επιχειρηματίας, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΕΔΕΚ

Ανδρέας Μιρής - Πρώην Βοηθός Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

Λευτέρης Μαρκίδης – Λογιστής, Ελεγκτής

Χαράλαμπος Αθανασίου – Γεωργοκτηνοτρόφος

Ειρήνη Αντωνίου - Επιχειρηματίας

Χριστίνα Ευσταθίου – Επιχειρηματίας, Συνεργάτιδα ΚΟΑ

Μάριος Λεβέντης – Υπεύθυνος Επιχειρησιακού Συντονισμού Ευρωπαϊκών Ταξιδιωτικών Προγραμμάτων

Κυριακή Μανουσάκη – Ηθοποιός, Ασφαλιστικός Σύμβουλος

Δώρος Μελέτης - Εκπαιδευτικός

Μάριος Ηλία - Εκτιμητής Ακινήτων, Κτηματομεσίτης

Λουκία Πική – Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Μικαέλλα Νεοφύτου - Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

Μάριος Τσιανάκκας – Φοιτητής, Τέως Πρόεδρος «ΑΓΩΝΑ»

Απόστολος Χριστοφορίδης - Νομικός