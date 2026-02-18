Δεν θα συμμετάσχουμε σε διαπραγματεύσεις «για χάρη των διαπραγματεύσεων» διαμηνύει ο Έρχιουρμαν

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις «απλώς για χάρη των διαπραγματεύσεων», προσθέτοντας ότι απαιτούνται σαφείς όροι και πολιτική ισότητα πριν από οποιαδήποτε νέα διαδικασία για το Κυπριακό.

Μιλώντας χθες, Τρίτη στην 35η συνεδρία των Συναντήσεων Μπαμπ-ι Αλί στην Κωνσταντινούπολη, ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε ότι οι Τ/κ επιθυμούν λύση και ότι η θέση αυτή βασίζεται τόσο σε νομικές όσο και σε πραγματικές συνθήκες.

Υποστήριξε ότι τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων δεν περιορίζονται στους υφιστάμενους θεσμούς στο βόρειο τμήμα του νησιού και ότι ζητήματα όπως η ασφάλεια, η ενέργεια, οι θαλάσσιες ζώνες, οι υδρογονάνθρακες και η ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέουν, όπως είπε, από «κοινά και ίσα κυριαρχικά δικαιώματα».

Αναφερόμενος στις συμφωνίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και η Ινδία, υποστήριξε ότι οι εξελίξεις προχωρούν «σαν να μην υπάρχουν Τουρκοκύπριοι στο νησί».

Ο Τ/κ ηγέτης επέκρινε επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι καλεί σε λύση του Κυπριακού ενώ, κατά την άποψή του, στηρίζει έργα που αποκλείουν τους Τουρκοκύπριους και την Τουρκία, κάνοντας αναφορά σε σχέδιο υποθαλάσσιας ενεργειακής διασύνδεσης Ισραήλ–Ελλάδας–ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως αναφέρθηκε στην ΚΔ.

Υπενθύμισε ότι έχουν παρέλθει εννέα έτη από την κατάρρευση των συνομιλιών στο Κραν-Μοντανά το 2017 και δήλωσε ότι το υφιστάμενο μοντέλο διαπραγμάτευσης «δεν παρήγαγε αποτέλεσμα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει παρουσιάσει μεθοδολογία τεσσάρων σημείων, η οποία περιλαμβάνει τη διασφάλιση πολιτικής ισότητας πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, μη επανεκκίνηση της διαδικασίας από το μηδέν, καθορισμό χρονικού ορίου και αποτροπή επιστροφής στο υφιστάμενο στάτους κβο σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών.

Καταλήγοντας, είπε ότι η Τουρκία αποτελεί εγγυήτρια δύναμη για την Κύπρο και ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν, όπως υποστήριξε, καθεστώς ισότιμου εταίρου στο νησί.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ