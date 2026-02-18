Έκκληση Πανεπιστημίου Κύπρου στο Υπ. Οικονομικών για πράσινο φως σε νέα κτίρια – «Έχουμε τέσσερις Σχολές άστεγες αυτή τη στιγμή»

Με έκκληση προς το Υπουργείο Οικονομικών να δώσει το «πράσινο φως» για να προχωρήσει η ανέγερση τεσσάρων νέων Σχολών, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έθεσε επί τάπητος το ζήτημα των υποδομών του, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του για το 2026 στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Όπως αναφέρθηκε από πλευράς Πανεπιστημίου, πρόκειται για τη Φιλοσοφική Σχολή, τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, τη Σχολή Ανθρωπίνων Επιστημών και τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι οποίες παραμένουν μέχρι σήμερα άστεγες, με τις ανάγκες τους να καλύπτονται μέσω ενοικίασης διάσπαρτων χώρων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αντιπρύτανης Ιωάννης Γιαπιντζάκης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την πορεία σημαντικών αναπτυξιακών έργων του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι εργοληπτικές εργασίες στο κτήριο της Ιατρικής Σχολής ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου, με το Πανεπιστήμιο να παραλαμβάνει επίσημα το έργο και να προγραμματίζει τα εγκαίνια για τις 24 Μαρτίου.

Παράλληλα, σύντομα ολοκληρώνονται οι εργασίες στο κτήριο των Βιολογικών Επιστημών, ενώ έχει ήδη αποπερατωθεί το έργο των Χώρων Διδασκαλίας 3 (ΧΩΔ3), τα εγκαίνια των οποίων αναμένεται να πραγματοποιηθούν τον Μάιο ή τον Ιούνιο.

Αναφορά έγινε και στη β΄ φάση των φοιτητικών εστιών. Σύμφωνα με τον κ. Γιαπιντζάκη, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας του έργου, ωστόσο το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε νέα ανάλυση με σύγκριση δύο μεθόδων κατασκευής – αρχιτεκτονικός διαγωνισμός και μέθοδος design and build. Την ανάλυση ανέλαβε ο ίδιος οίκος που εκπόνησε τη μελέτη βιωσιμότητας, με πρόσθετο κόστος 15 χιλιάδες ευρώ, και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Μαρτίου.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2026 ανέρχεται σε €226 εκατ. και αποτυπώνει τις λειτουργικές ανάγκες, τις μισθολογικές δαπάνες και τα αναπτυξιακά έργα του ιδρύματος, υπό το στενό πλαίσιο των δημοσιονομικών περιορισμών. Η συζήτησή του στην Επιτροπή Παιδείας ανέδειξε εκ νέου τη διαρκή ανάγκη εξισορρόπησης μεταξύ πανεπιστημιακής ανάπτυξης και κρατικού ελέγχου.