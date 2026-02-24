Αφθώδης πυρετός: Ολιγωρία καταγγέλλει η Αννίτα Δημητρίου - Ζητά απόδοση ευθυνών

Ολιγωρία και καθυστέρηση στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων καταγγέλλει η πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, σε σχέση με τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού. Όπως αναφέρει, υπήρχαν έγκαιρες προειδοποιήσεις και συγκεκριμένες εισηγήσεις από τον Ιανουάριο, ωστόσο δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα. «Πρώτιστο μέλημα πρέπει να είναι ο άμεσος και αποτελεσματικός περιορισμός της μόλυνσης», σημειώνει, τονίζοντας ότι απαιτείται ουσιαστική στήριξη των κτηνοτρόφων και πλήρης διερεύνηση για τυχόν ευθύνες.

Η ανάρτηση της Αννίτας Δημητρίου:

Η χώρα μας βρίσκεται ενώπιον μιας μεγάλης καταστροφής. Η κρίση του αφθώδους πυρετού απειλεί ευθέως την κτηνοτροφία, τις εξαγωγές και την οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Απόλυτη προτεραιότητα ο περιορισμός της εξάπλωσης

Πρώτιστο μέλημα πρέπει να είναι ο άμεσος και αποτελεσματικός περιορισμός της μόλυνσης. Απαιτείται αυστηρή εφαρμογή όλων των μέτρων βιοασφάλειας, εντατικοποίηση των ελέγχων, πλήρης τήρηση των πρωτοκόλλων και απόλυτος συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών. Κάθε καθυστέρηση επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Διαφύλαξη του πρωτογενούς τομέα και των εξαγωγών

Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί. Η κτηνοτροφία, οι παραγωγοί μας, οι εξαγωγικές δραστηριότητες και οι θέσεις εργασίας δεν μπορούν να μείνουν απροστάτευτες. Χρειάζονται άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις, ουσιαστική οικονομική στήριξη των πληγέντων και ολοκληρωμένο σχέδιο ανάκαμψης για τη βιωσιμότητα του τομέα.

Ολιγωρία και καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων

Η πραγματικότητα είναι ότι υπήρξε ολιγωρία και καθυστέρηση στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων και προληπτικών μέτρων. Από τον Ιανουάριο είχαμε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο και είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες εισηγήσεις. Σήμερα πληρώνουμε το τίμημα αυτής της αδράνειας καθώς και της ολιγωρίας στα αρχικά στάδια.

Πλήρης διερεύνηση και απόδοση ευθυνών

Αν και προέχει ο περιορισμός της μόλυνσης και η μείωση των συνεπειών, απαιτείται παράλληλα πλήρης και διαφανής διερεύνηση για την τήρηση ή μη των πρωτοκόλλων και για τα ελλιπή μέτρα πρόληψης. Η απόδοση ευθυνών εκεί και όπου υπάρχουν πρέπει να γίνει. Και η ευθύνη γίνεται σοβαρότερη όταν υπήρχαν έγκαιρες προειδοποιήσεις για ένα τέτοιο καταστροφικό σενάριο.

Η προστασία της αγροτικής παραγωγής, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, η προστασία των εξαγωγών και της αξιοπιστίας της χώρας μας είναι εθνική υπόθεση.