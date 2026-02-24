Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μετωπική σύγκρουση Ορφανίδη (ΔΗΚΟ) με Βαφεάδη για Λιμάνι και Μαρίνα Λάρνακας: «Αναλάβετε τις ευθύνες σας»

Ο βουλευτής Λάρνακας κατηγορεί το Υπουργείο για μονομερείς αποφάσεις και «στημένο παιχνίδι»

Σε έντονο ύφος απαντά ο βουλευτής Λάρνακας του Δημοκρατικού Κόμματος Χρίστος Ορφανίδης στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη, με αφορμή το έργο ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας.

Σε επιστολή του, ο κ. Ορφανίδης αναφέρεται στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, κατά την οποία -όπως σημειώνει-ζητήθηκε να αποσταλούν οι απόψεις των μελών για το έργο. Ωστόσο, εκφράζει την έντονη διαφωνία του με τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών.

«Αυτό που επιχειρείται να γίνει είναι η μετατόπιση ευθυνών στις πλάτες άλλων αντί στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η σύμβαση τερματίστηκε μονομερώς από το κράτος και ότι επίσης μονομερώς ανατέθηκε η μελέτη στο ΤΑΙΠΕΔ από την Ελλάδα.

Ο βουλευτής κάνει λόγο για «έντεχνη προσπάθεια να διασπαστούν οι Λαρνακείς και να αρχίσουν οι έριδες μεταξύ τους», υποστηρίζοντας ότι στο τέλος το Υπουργείο θα επικαλεστεί πως έδωσε το δικαίωμα στους τοπικούς φορείς να αποφασίσουν.

«Η Λάρνακα αποφάσισε προ πολλού», τονίζει, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει, όπως γράφει, σε «στημένο παιχνίδι ανάληψης ευθύνης άλλων με τη δήθεν κατάθεση της άποψης των φορέων».

Κλείνοντας, ο κ. Ορφανίδης επισημαίνει ότι «εσείς παίρνετε τις αποφάσεις, εσείς αναλαμβάνετε και τις ευθύνες», σημειώνοντας πως «η ιστορία θα καταγράψει το δίκαιο».

