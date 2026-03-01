Έρχεται ο «big brother» των θαλασσών: O Ευρωπαίος επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής στον «Π»

Την ώρα που η Μεσόγειος καταγράφει πρωτοφανείς θερμοκρασίες, τα αλιευτικά αποθέματα μειώνονται και τα ξενικά είδη ανατρέπουν τις ισορροπίες, οι επιπτώσεις δεν μένουν στη θεωρία αλλά φτάνουν μέχρι το εισόδημα και την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν από τη θάλασσα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ευρώπη επιχειρεί να επανακαθορίσει τη στρατηγική της για τους ωκεανούς. Μία ημέρα πριν από την έναρξη των Ευρωπαϊκών Ημερών για τους Ωκεανούς στις Βρυξέλλες, ο Ευρωπαίος επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών, Κώστας Καδής, μιλά στον «Π» για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, το Όραμα για το 2040 για την Αλιεία και το τι σημαίνουν οι ευρωπαϊκές αποφάσεις για τη Μεσόγειο και τον Κύπριο ψαρά. Ποια είναι σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση για τα θαλάσσια οικοσυστήματα και τι κάνει η Ευρώπη για να τα προστατεύσει; Οι ωκεανοί και τα οικοσυστήματά τους αντιμετωπίζουν προκλήσεις από αλληλένδετους παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η υπεραλίευση, η ρύπανση -με 700 τόνους πλαστικά κάθε μέρα- και ο υπερκορεσμός θρεπτικών ουσιών που επιταχύνουν τη φθορά τους. Η εικόνα αυτή αναδείχθηκε ξανά τον Ιούνιο του 2025 κατά...

