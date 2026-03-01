Σε επιφυλακή η Κύπρος για τη Μέση Ανατολή - Αυξημένα μέτρα ασφάλειας και διπλωματικός μαραθώνιος της Λευκωσίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερός παράγοντας ασφάλειας και ανθρωπιστικής συνεισφοράς στην περιοχή, διαμήνυσε απόψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά την έκτακτη σύσκεψη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η σύσκεψη, όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος, εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και του συντονισμού των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών. Κατά τη διάρκειά της έγινε εκτενής αποτίμηση των δεδομένων που διαμορφώνονται στη Μέση Ανατολή, ενώ αξιολογήθηκαν οι συνθήκες περιφερειακής σταθερότητας και οι ενδεχόμενες ανθρωπιστικές ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, εξετάστηκαν όλα τα υφιστάμενα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται σε περιόδους αυξημένης έντασης, ενώ έχουν ήδη ληφθεί και συνεχίζουν να εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα αυτά, όπως διευκρίνισε, ενεργοποιήθηκαν από χθες το πρωί σε συγκεκριμένα σημεία, όπου κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση της επιτήρησης, κατά το πρότυπο προηγούμενων περιφερειακών κρίσεων.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχείς διπλωματικές επαφές και διαβουλεύσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και με χώρες της περιοχής. Όπως υπενθύμισε ο Εκπρόσωπος, το τελευταίο διήμερο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε αλλεπάλληλες τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Εμίρη του Κατάρ, τον Βασιλιά του Μπαχρέιν, τον Βασιλιά της Ιορδανίας, τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, δύο φορές με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Πρόεδρο του Λιβάνου, τον Πρόεδρο της Γαλλίας και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Οι επαφές αυτές, όπως σημείωσε, θα συνεχιστούν.

Την ίδια ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκλήθηκε με αποκλειστικό αντικείμενο τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ανθρωπιστικό ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η χώρα συνεχίζει να αναδεικνύει τον σταθερό και διαχρονικό της ρόλο ως κόμβος υποστήριξης ανθρωπιστικών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τη γεωγραφική της θέση και την επιχειρησιακή της επάρκεια. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται κάθε αίτημα που εντάσσεται σε ανθρωπιστικές αποστολές, περιλαμβανομένων επιχειρήσεων ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών, με τη δέουσα υπευθυνότητα και θετική προσέγγιση.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη ενεργοποίηση του σχεδίου Εστία, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί επίσημο αίτημα από κάποιο κράτος για εκκένωση πολιτών, αν και υπήρξε βολιδοσκόπηση από τρεις χώρες. Όπως εξήγησε, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στους εναέριους χώρους δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η επίσημη ενεργοποίηση του σχεδίου, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να ανταποκριθούν άμεσα εφόσον απαιτηθεί.

Αναφορικά με τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές, περιλαμβανομένων των αεροδρομίων, ο κ. Λετυμπιώτης διευκρίνισε ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών και ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και σε επίπεδο διευκόλυνσης πιθανών ανθρωπιστικών επιχειρήσεων.

Σε σχέση με αναφορές του Βρετανού Υπουργού Άμυνας περί αναχαίτισης πυραύλων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε οποιοδήποτε περιστατικό που να είχε ως στόχο την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως σημείωσε, αυτό έχει αποσαφηνιστεί από την πρώτη στιγμή, ενώ σχετική διαβεβαίωση έδωσε και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς σε ποιο περιστατικό ενδεχομένως αναφερόταν ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο Εκπρόσωπος απάντησε ότι δεν υπάρχει γνώση συγκεκριμένου συμβάντος που να αφορά την Κύπρο, προσθέτοντας ότι τις τελευταίες ώρες καταγράφονται πολλαπλές αναχαιτίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που προκύπτει από τις επαφές με διεθνείς εταίρους, κατέληξε, είναι ότι δεν υπήρξε καμία στόχευση προς τη χώρα μας, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς με σοβαρότητα, πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και θεσμική υπευθυνότητα.