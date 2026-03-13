Κόμπος στο CNN: «Υπάρχει η ψευδαίσθηση μιας παγκόσμιας σύρραξης - Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω εκ μέρους των Βρετανών»

Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για να είναι ασφαλείς οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού, ανέφερε μιλώντας στο CNN ο ΥΠΕΞ, Κωνσταντίνος Κόμπος, τονίζοντας πως «η κατάσταση στο νησί επανήλθε στην κανονικότητα».

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν πιστεύει ότι η ανταπόκριση από την Ευρώπη ήταν επαρκής για να διασφαλίσει την ασφάλεια του νησιού, ο κ. Κόμπος είπε ότι «έχουμε δει έκφραση αλληλεγγύης της ΕΕ μετά από αίτημα της Κυβέρνησής μας».

«Αποτελούμε μέρος της γεωγραφίας αλλά όχι της σύγκρουσης», διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών και σημείωσε ότι υπάρχει η ψευδαίσθηση μιας παγκόσμιας σύρραξης. «Για εμάς είναι σημαντική η έκφραση της αλληλεγγύης αλλά είναι επίσης σημαντικό να είναι πιο παρούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διπλωματικές προσπάθειες για την κλιμάκωση και για διπλωματική λύση για τον τερματισμό αυτού του πολέμου», τόνισε ο κ. Κόμπος.

Σε αίτημα της δημοσιογράφου να εξηγήσει τι ζήτησαν οι ΗΠΑ από τις Βρετανικές Βάσεις στο νησί, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι δεν είναι σε θέση να απαντήσει εκ μέρους των Βρετανών, «αλλά έχουν ξεκαθαρίσει ότι συμμετείχαν μόνο με αμυντικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες βάσεις ανά το παγκόσμιο», σημείωσε.