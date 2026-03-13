Έρχιουρμαν: «Υποστηρίζουμε την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό, όχι έναν κόσμο που διαμορφώνεται από την εξουσία»

Αυτός ο πόλεμος σίγουρα θα τελειώσει, αλλά η στιγμή που δεκάδες παιδιά σκοτώθηκαν σε μια επίθεση σε ένα δημοτικό σχολείο (στο Ιράν) θα παραμείνει πάντα μια αιμορραγούσα πληγή στη συνείδηση της ανθρωπότητας και του πολιτισμού, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Τουφάν Έρχιουρμαν λέγοντας ότι όσοι υποστηρίζουν την ειρήνη, τον διάλογο βάσει του νόμου και τη διπλωματία, αντί για τον πόλεμο, στιγματίζονται ως «ρομαντικοί».

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης στην ανάρτησή του αναφέρει ότι «ναι, η αλήθεια είναι ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου το συμφέρον και η εξουσία είναι οι καθοριστικοί παράγοντες!» και πρόσθεσε ότι «όσοι υποστηρίζουν την ειρήνη, τον διάλογο βάσει του δίκαιου και τη διπλωματία, αντί για τον πόλεμο, δεν λένε ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά ότι δεν πρέπει να ισχύει στο όνομα της ανθρωπότητας και του πολιτισμού».

Επομένως, συνεχίζει, ας μην μας κάνει κανείς, εντός ή εκτός «χώρας», κήρυγμα για το συμφέρον και την εξουσία. Τους γνωρίζουμε, αναφέρει, και γι’ αυτό υποστηρίζει μια τάξη όπου το δίκαιο, και όχι το ιδιοτελές συμφέρον και η εξουσία, είναι ο καθοριστικός παράγοντας και όπου τα προβλήματα δεν λύνονται μέσω πολέμου και συγκρούσεων, αλλά μέσω διαλόγου και διπλωματίας.

«Εν ολίγοις, υποστηρίζουμε την ανθρωπότητα και τον πολιτισμό, όχι έναν κόσμο που διαμορφώνεται από την εξουσία και το ιδιοτελές συμφέρον», καταλήγει ο κ. Έρχιουρμαν.

Νέα αντιπαράθεση Έρχιουρμαν – Ερτουγρούλογλου

Στο μεταξύ, λίγο αργότερα με νέα του ανάρτηση ο Τ/κ ηγέτης επανήλθε απαντώντας στην κριτική του «υπουργού εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου ότι «ο πρόεδρος πρέπει να γνωρίζει ποιας χώρας είναι πρόεδρος».

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν έγραψε στην ανάρτησή του ότι «είναι γνωστό ότι εγώ και ο Ερτουγρούλογλου δεν ανήκουμε στην ίδια κοσμοθεωρία και γλώσσα. Θα συνεχίσω να μιλάω με τη γλώσσα της λογικής και της ειρήνης».

Μιλώντας σε διαδικτυακή εκπομπή της Κίπρις ποστασί ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου είπε ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι ο τ/κ «λαός» δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στον ε/κ «λαό» «Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε την αξία μας σε κανέναν. Αντίθετα, οι άλλοι θα πρέπει να αποδείξουν την αξία μας σε εμάς».

Ας μην είμαστε πολεμοκάπηλοι, ανέφερε λέγοντας ότι το μήνυμα πρέπει να είναι: «Ή συνέλθετε και θα κάνουμε ειρήνη, ή αν συνεχίσετε να μας επιτίθεστε, θα πολεμήσουμε. Αν πολεμήσουμε, θα χάσετε».

Πηγή: ΚΥΠΕ