Live: Ο Φειδίας Παναγιώτου παρουσιάζει τους υποψηφίους της Άμεσης Δημοκρατίας για τις βουλευτικές εκλογές

Τους υποψηφίους για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, όπως προέκυψαν από την εσωτερική ψηφοφορία που διεξήχθη μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Agora παρουσιάζει το κόμμα Άμεση Δημοκρατία. Την παρουσίαση των υποψηφίων πραγματοποιεί ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Πάφος

Τους πέντε υποψήφιους της Άμεσης Δημοκρατίας στην επαρχία Πάφου ανακοίνωσε ο Φειδίας Παναγιώτου. Ο Δημήτρης Μπάρος κατατάχθηκε πρώτος στην επαρχία Πάφου. Δεύτερος σε ψήφους ο Νίκος Παλιός. Τρίτος ο Φειδίας Στόκος. Τέταρτος ο Ανδρέας Σιαηλής. Πέμπτος ο Αλφρέδος Αλφρέδου.

Λάρνακα

Ακολούθως ο Φειδίας Παναγιώτου ανακοίνωσε τους έξι υποψήφιους στην επαρχία Λάρνακας. Κατατάχθηκε πρώτος ο Ανδρέας Θρασυβούλου. Δεύτερος ο Φοίβος Δουκανάρης. Τρίτος σε ψήφος ήρθε ο Στέφανος Χριστοδούλου, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Νεκταρίου Κωνσταντινίδου. Στην τέταρτη θέση κατατάχθηκε η Γεωργία Πέτρου. Στην πέμπτη θέση είναι ο Κυριάκος Κυριάκου.

Αμμόχωστος

Στην Αμμόχωστο, στην πρώτη θέση κατατάχθηκε η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη. Στη δεύτερη θέση η Ελένη Μενελάου. Στη τρίτη θέση ο Στυλιανός Παπαχριστοφόρου. Στην τέταρτη θέση ο Κυπριακός Βαρνάβας. Στην πέμπτη θέση ο Νικόλας Φλουρέντζου. Στην έκτη θέση ο Ανδρέας Βαρωσιώτης. Στη έβδομη θέση ο Χρίστος Αδάμου, ενώ στην όγδοη θέση ο Ανδρέας Καζάνος. Ακολουθεί στην ένατη θέση ο Ανδρέας Πατσιάς, στην ενδέκατη θέση ο Αναστάσιος Αναστασίου,

Λεμεσός

Στην επαρχία Λεμεσού πρώτος κατατάχθηκε ο Δημήτρης Σούγλης. Στη δεύτερη θέση ο Κωστάκης Αντωνίου. Στη τρίτη θέση ο Γιάννης Τσίτσης, στην τέταρτη ο Φώτης Φωτίου και στην πέμπτη ο Αβραάμ Θεμιστοκλέους. Στην έκτη θέση ο Μάριος Χογλαστός και στην έβδομη ο Σωτήρης Νικολάου. Στην όγδοη θέση ο Ανδρέας Θεοδούλου και στην ένατη η Κλεονίκη Ιωάννου.