Αύριο στην Κύπρο ο Ντάουτι: Στην ατζέντα η επίσκεψη στο Ακρωτήρι και αργότερα συνάντηση με Κόμπο

Στην Κύπρο θα βρίσκεται το απόγευμα της Τετάρτης ο Υφυπουργός Εξωτερικών του ΗΒ, αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Στίβεν Ντάουτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο κ. Ντάουτι θα φτάσει στο αεροδρόμιο Πάφου αύριο το απόγευμα και θα επισκεφθεί αμέσως μετά την άφιξή του την Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι.

Την Πέμπτη, ο κ. Ντάουτι θα έχει συνάντηση στη Λευκωσία με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο με τον οποίο θα προβούν σε δηλώσεις. Θα έχει επίσης χωριστές συναντήσεις με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ και την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας θ’ αναχωρήσει από την Κύπρο.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Διαβάστε περισσότερα