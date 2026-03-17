Νικόλας Παπαδόπουλος: Με «βαρύ παρελθόν» υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο της Άμεσης Δημοκρατίας - Τι καταγγέλλει

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ θέτει ερωτήματα για το κατά πόσο τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι κατάλληλα να λάβουν αποφάσεις «για το μέλλον των παιδιών μας».

Σε σοβαρές καταγγελίες για πρόσωπα που περιλαμβάνονται στους υποψηφίους της Άμεσης Δημοκρατίας προχώρησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μεταξύ των υποψηφίων συγκαταλέγονται άτομα με βεβαρημένο ιστορικό, κάνοντας λόγο για:

  • πρόσωπο που έχει συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα,

  • πρόσωπο που διερευνάται για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις,

  • καθώς και άτομο που, όπως υποστηρίζει, εξαπάτησε εκατοντάδες επενδυτές κατά την περίοδο του χρηματιστηρίου.

Ο κ. Παπαδόπουλος θέτει ερωτήματα για τα «νέα ήθη» που, όπως σημειώνει, προβάλλονται, διερωτώμενος κατά πόσο τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι κατάλληλα να λάβουν αποφάσεις «για το μέλλον των παιδιών μας».

Δείτε την ανάρτησή του: 

 

