Η ασφάλεια της Κύπρου στο επίκεντρο των επαφών Δένδια στο Λονδίνο

Η σημασία της ελληνοβρετανικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων γεωπολιτικών προκλήσεων και ιδιαίτερα των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων του Έλληνα υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια με τον Βρετανό ομόλογό του, Τζον Χίλι.

Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις πιο κρίσιμες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Κύπρο, με τον Έλληνα υπουργό να υπογραμμίζει το αυξημένο ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και το αντίστοιχο ενδιαφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Βρετανό ομόλογό του για τις πρωτοβουλίες της Αθήνας στον τομέα της ασφάλειας, τόσο σε σχέση με την Κύπρο όσο και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τη Βουλγαρία.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τη διμερή συνεργασία στον αμυντικό τομέα, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Όπως επισημάνθηκε, στόχος είναι η περαιτέρω σύγκλιση των ελληνικών και βρετανικών οικοσυστημάτων στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας, με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) να διαδραματίζει κομβικό ρόλο.

Τέλος, κοινή διαπίστωση αποτέλεσε η σημασία της διασφάλισης των θαλάσσιων οδών επικοινωνίας, με την Ελλάδα, ως κορυφαίας ναυτιλιακής δύναμης, να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Αντίστοιχη προσέγγιση, όπως τονίστηκε, υιοθετεί και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία για τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό ενεργειών απέναντι στις εξελισσόμενες προκλήσεις.

«Είχα συνάντηση σήμερα το πρωί στο Λονδίνο με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Τζον Χίλι. Εστιάσαμε στην ανάγκη για σταθερότητα και στις προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν, τη Μέση Ανατολή, τον Λίβανο και την Ουκρανία. Συζητήσαμε επίσης για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των ελληνικών και των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ειδικά στον τομέα της Καινοτομίας και της χρήσης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο Έλληνας υπουργός Άμυνας.

Σε ερώτηση για το αν η χώρα μας θα στείλει τελικά πλοίο στα στενά του Χορμούζ ο κ. Δένδιας απάντησε πως «αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τέτοια στην ευρύτερη περιοχή που νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα».

Χθες εξάλλου ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Σύμβουλο Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζόναθαν Πάουελ. Μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν ήταν οι απειλές ασφαλείας και η γεωπολιτική κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στο Ιράν και στην Ουκρανία. «Ανταλλάξαμε ιδέες για την γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν, την Ουκρανία, καθώς και για τις ευρύτερες απειλές ασφαλείας» υπογράμμισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, «η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ