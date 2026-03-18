ΑΚΕΛ: Λίστες προαγωγών στην Αστυνομία πηγαινοέρχονταν από το Αρχηγείο στο Υπουργείο για να βολευτούν οι ημέτεροι

«Ούτε η ηγεσία της Αστυνομίας, ούτε ο πολιτικός της προϊστάμενος έδωσαν την παραμικρή εξήγηση ή απάντηση για όσα κατήγγειλε το ΑΚΕΛ σε σχέση με τις πρόσφατες προαγωγές στην Αστυνομία» αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση το κόμμα της Αριστεράς. «Αυτή η σιωπή», προσθέτει το ΑΚΕΛ, «μιλά από μόνη της και αφήνει τους υπεύθυνους εκτεθειμένους ανεπανόρθωτα.»

Το ΑΚΕΛ «καλεί εκ νέου την ηγεσία της Αστυνομίας να δώσει απαντήσεις σε σχέση με τις καταγγελίες για αδικίες και κομματικά μεροληπτικές αξιολογήσεις, για νέα φαινόμενα παραγκωνισμού ικανών μελών και προώθηση ημετέρων».

Ζητά επίσης «να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι οι λίστες των προαγωγών πηγαινοέρχονταν από το Αρχηγείο στο Υπουργείο μέχρι να βολευτούν οι ημέτεροι».

Ακολούθως το ΑΚΕΛ καλεί «και τον Υπουργό Δικαιοσύνης να πάρει θέση για όλα αυτά που σε τελική ανάλυση πλήττουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας».

Το ΑΚΕΛ επαναλαμβάνει επίσης την ανάγκη για θεσμικές αλλαγές στο σύστημα αξιολογήσεων και προαγωγών στο Σώμα.