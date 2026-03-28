Ο κυπριακός λαός θα δώσει και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης στη ΔΗΠΑ, λέει ο Μ. Καρογιάν

Την πεποίθηση ότι ο κυπριακός λαός θα δώσει και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης στη Δημοκρατική Παράταξη κατά τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές εξέφρασε το Σάββατο ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ Μάριος Καρογιάν, στην ομιλία του κατά την παρουσίαση των 56 υποψήφιων Βουλευτών του κόμματος στη Λευκωσία.

Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ο κ. Καρογιάν είπε η μαζική συγκέντρωση αποτελεί από μόνη της «την πιο ηχηρή απάντηση σε εκείνους που θέλουν και επιδιώκουν τη ΔΗΠΑ εκτός Βουλής».

Σήμερα παρουσιάζουμε τους 56 υποψήφιους της ΔΗΠΑ, που θα δώσουν τη μάχη των βουλευτικών εκλογών, ανέφερε στη συνέχεια, χαρακτηρίζοντας το ψηφοδέλτιο «πολυσυλλεκτικό, δυναμικό και πέρα για πέρα ανταγωνιστικό»

«Απαρτίζεται από ανθρώπους με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές αφετηρίες, που, πιστεύοντας στο όραμα, στους ευγενείς στόχους και στις αρχές της ΔΗΠΑ, συστρατεύονται μαζί μας — ενώνοντας δυνάμεις. Με τη συμμετοχή 16 γυναικών και παρουσία σε όλες τις επαρχίες, αποτυπώνει την πολυφωνία και τη δυναμική του ψηφοδελτίου μας», σημείωσε σχετικά.

«Η ώρα της κάλπης πλησιάζει. Η ώρα να μιλήσει ο λαός μας έρχεται. Γιατί πραγματικά αυτό είναι και το ζητούμενο της συντριπτικής πλειοψηφίας του κυπριακού λαού να αφήσει πίσω αυτούς που θέλουν να τον γυρίσουν πίσω, να ξεπεράσει αυτούς που για χρόνια τον διχάζουν και τον πολώνουν, να δώσει απάντηση στην υποκρισία, στην δημαγωγία και στο λαϊκισμό, να ενώσει τις δυνάμεις του και να υψώσει την φωνή ενάντια στον δογματισμό, τον μηδενισμό, να βάλει φραγμό στην κατρακύλα της διαφθοράς, της διαπλοκής και των τυφλών προσωπικών εγωισμών. Μια κατάσταση που προσέλαβε χαρακτηριστικά υπαρξιακής κρίσης, αφού μας έθεσε προ διλημμάτων που δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα μπορούσαν να τεθούν», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι η κατάσταση θα ήταν σε μεγάλο βαθμό διαφορετική «αν είχαμε καταπολεμήσει δραστικότερα την διαφθορά, τη διαπλοκή, την αδιαφάνεια, την ατιμωρησία, τις λανθασμένες πρακτικές για τις σχέσεις του κράτους με τον πολίτη, αν είχαμε αναλώσει λιγότερο πολιτικό χρόνο σε άγονες αντιπαραθέσεις και περισσότερο σε γόνιμες συζητήσεις για το μέλλον του τόπου, της οικονομίας και της κοινωνίας».

«Τώρα εκείνο που προέχει είναι να αλλάξουμε ρότα. Οφείλουμε να καταστήσουμε τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου ορόσημο μιας νέας εποχής, ενός νέου ξεκινήματος, μιας νέας προοπτικής. Είναι κάποιοι που δεν έχουν αντιληφθεί ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιστορική σύγκρουση ανάμεσα στον παλιό κόσμο που φεύγει και τον νέο που έρχεται, σαρώνοντας παραδοσιακές μορφές οργάνωσης, διακυβέρνησης, επικοινωνίας», είπε ακολούθως.

«Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν η Κύπρος πρέπει να αλλάξει, το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα και ριζικά μπορεί και πρέπει να αλλάξει για να μην τεθεί εκτός του ανταγωνισμού, για να μην χάσει το τρένο των εξελίξεων, για να μη δει το ρόλο της και τη θέση της να περιθωριοποιούνται, την οικονομία και την κοινωνία της να παρακμάζει», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Καρογιάν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΗΠΑ έχει ήδη επεξεργαστεί μια ολοκληρωμένη δέσμη προγραμματικών θέσεων, που θα δημοσιοποιηθεί τις αμέσως επόμενες μέρες, η οποία περιλαμβάνει προτάσεις και κατευθύνσεις με στόχο μια κοινωνία πιο δίκαιη και δυνατή, που ανοίγουν τον δρόμο για ανάπτυξη με κοινωνικό αντίκρισμα, για βιώσιμη πρόοδο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.

«Με αυτό το όραμα, προχωρούμε μαζί, με σχέδιο, αποφασιστικότητα και πίστη ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, όπου η πρόοδος, η ευημερία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν σταθερές και αδιαπραγμάτευτες αξίες», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ είπε ότι βρίσκεται και αυτό σε ένα κομβικό σημείο.

«Το σημερινό στάτους κβο είναι απαράδεκτο και αρνούμαστε να συμβιβαστούμε με αυτό. Το χρέος μας προς τα παιδιά μας και τις γενιές που έρχονται είναι να μην τους κληρονομήσουμε μια διχοτομημένη πατρίδα. Δυστυχώς κάποιοι, ίσως να έχουν βολευτεί με την κατοχή. Εμείς δεν είμαστε καθ΄οποιονδήποτε τρόπο διατεθειμένοι να εκχωρήσουμε την μισή μας πατρίδα στην Τουρκία», ανέφερε εν συνεχεία.

«Γι’ αυτό αναζητούμε να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για επανέναρξη των συνομιλιών. Εμμένουμε στη συμφωνημένη βάση, τις παραμέτρους των ΗE, καθώς και στη συνέχιση των συνομιλιών από εκεί που είχαν μείνει στο Κραν Μοντανά, επαναβεβαιώνοντας, μαζί, όλες τις επιτευχθείσες συγκλίσεις. Το Πλαίσιο Γκουτέρες παραμένει στο τραπέζι ως μια καλή βάση για την συνέχιση της διαδικασίας», σημείωσε επί του θέματος.

«Ως Δημοκρατική Παράταξη επιδιώκουμε μια λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας (ΔΔΟ), στη βάση των Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του Κοινοτικού Κεκτημένου και των Αρχών της ΕΕ και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών. Μια λύση που θα επανενώνει την Κύπρο, το λαό, το κράτος, τους θεσμούς, την οικονομία, που θα ενισχύει την κοινωνία και την οικονομία, που θα διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των Κυπρίων, ως πολιτών της Ε.Ε., μέσα σε συνθήκες ελευθερίας, ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας, ελεύθερη από εγγυητές και ξένα στρατεύματα», υπογράμμισε.

Προσέθεσε ότι ενόσω συνεχίζεται η παράνομη τουρκική κατοχή και απειλείται το μέλλον του κυπριακού λαού, η αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ενόπλων δυνάμεων, παράλληλα με την αμυντική διπλωματία, μακριά από κομματικές αντιπαραθέσεις, αποτελεί χρέος της Πολιτείας: «Μια αξιόμαχη και αξιόπιστη Εθνική Φρουρά, ως δύναμη αποτροπής και άμυνας, αποτελεί παράγοντα ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα και τη διαπραγματευτική μας θέση».

«Σ' αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι που βρίσκεται σήμερα η Πατρίδα μας αλλά και ο λαός της, σ' αυτή την δύσκολη συγκυρία, χρειάζεται το εσωτερικό μέτωπο να είναι ενωμένο και καλά προετοιμασμένο για κάθε περίσταση. Ο κατακερματισμός του εσωτερικού μετώπου θα συνιστούσε εθνική μωρία και εθνική αυτοχειρία. Με εθνική συνεννόηση, σύνεση και αποφασιστικότητα θα μπορέσουμε να χαράξουμε μια νέα ελπιδοφόρα πορεία», συμπλήρωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Καρογιάν είπε ότι η ΔΗΠΑ απευθύνεται σε αυτούς που αντιλαμβάνονται ότι η ακυβερνησία δεν αποτελεί απάντηση στην κρίση.

«Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο λαός μας θα δώσει και πάλι ψήφο εμπιστοσύνης στην Παράταξή μας. Θα διαψεύσει τις δημοσκοπήσεις, θα αποδείξει ότι είναι άλλος ο πραγματικός κόσμος και άλλος ο εικονικός των fake news».

«Γι' αυτό και στις 24 του Μάη θα ανατρέψουμε και πάλι τις Κασσάνδρες, που όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυση μας, προδικάζουν κάθε φορά το τέλος μας. Ο λαός μας θα μας δώσει τη δύναμη να συμβάλουμε στο μέτρο του δυνατού να μην μετατραπεί η πολιτική σκηνή σε ένα απέραντο τοξικό πεδίο που σκοτώνει την ελπίδα και μαραίνει την πατρίδα, Θα μας δώσει τη δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα του νέου εναντίον του παλιού, του δημιουργικού εναντίον του μηδενιστικού, του ευρηματικού εναντίον του δημαγωγικού της μετριοπάθειας εναντίον της εμπάθειας», προσέθεσε.

«Η Κύπρος μας αξίζει καλύτερα. Οι πολίτες αξίζουν περισσότερα. Με ενότητα, ορθολογισμό και συλλογική προσπάθεια, μπορούμε να τα πετύχουμε. Ας πορευθούμε λοιπόν νούσιμα και υπεύθυνα και σε αυτή την εκλογική μάχη. Πάμε να κάνουμε την 24η Μαΐου γιορτή δημοκρατίας και απαρχή μιας νέας συλλογικής πορείας», κατέληξε.