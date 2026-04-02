Λήγει σήμερα η προθεσμία για εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους - Όλες οι λεπτομέρειες

Σήμερα εκπνέει η προθεσμία για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο, με τις αρμόδιες αρχές να καλούν τους πολίτες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία ώστε να διασφαλίσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές του Μαίου.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι Κύπριοι πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Στον κατάλογο μπορούν να εγγραφούν και νέοι που πρόκειται να συμπληρώσουν τα 18 τους μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση υποβάλλεται εντός της τελευταίας τριμηνίας πριν από αυτές.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν επίσης Τουρκοκύπριοι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές.

Για άτομα ηλικίας μέχρι 25 ετών, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης μέσω της σχετικής διαδικτυακής υπηρεσίας. Οι υπόλοιποι πολίτες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή στα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) καθώς και στα Κέντρα Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ) των Κυπριακών Ταχυδρομείων.

Η έκδοση εκλογικού βιβλιαρίου, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις στοιχείων, πραγματοποιούνται χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, καλώντας τους πολίτες να μην αφήσουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δημοκρατική διαδικασία.

