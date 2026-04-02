Το Volt απαντά στην Πινδάρου για Δρουσιώτη: «Δεν θα ακολουθήσουμε τον κατήφορο της ηγεσίας του ΔΗΣΥ»

Στα 110 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ κατά Ιράν

«Σε ένα ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου, η κοινωνία δεν ζητά χαρακτηρισμούς ούτε πολιτικά παιχνίδια», αναφέρει το Volt

«Η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ επιλέγει, για ακόμη μια φορά, την εύκολη οδό της κομματικής αντιπαράθεσης αντί της ουσίας», αναφέρει σε ανακοίνωση το Volt το οποίο απαντά σε προηγούμενη γραπτή δήλωση του κόμματος της Δεξιάς. Μεταξύ άλλων, ο ΔΗΣΥ ανέφερε ότι όντως «υπάρχει “αδελφότητα” στην Κύπρο που αποτελείται από ΑΚΕΛ, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, το ΑΛΜΑ και το Βολτ».

Σχετικά άρθρα:

Στη δική του ανακοίνωση το Volt αναφέρει ότι «σε ένα ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα του κράτους δικαίου, η κοινωνία δεν ζητά χαρακτηρισμούς ούτε πολιτικά παιχνίδια. Ζητά απαντήσεις. Αντί για απαντήσεις, βλέπουμε επιθέσεις, συμψηφισμούς και προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης». 

Συνεχίζοντας, τονίζει ότι το ερώτημα του κόμματος όμως είναι ένα και, όπως λέει, παραμένει αναπάντητο: «Θα διερευνηθούν ή όχι οι σοβαροί ισχυρισμοί που έχουν τεθεί;».

Αναφορικά με τις καταγγελίες από τον υποψήφιό τους, Μακάριο Δρουσιώτη, το VOLT υπογραμμίζει ότι αφορούν ζητήματα που δεν μπορούν να απαξιώνονται με χαρακτηρισμούς περί «λασπολογίας» ή «φαιδρότητας».

«Ως Volt, δεν λειτουργούμε ως δικαστήριο και δεν αποδίδουμε ευθύνες χωρίς τεκμηρίωση. Απαιτούμε όμως το αυτονόητο: οι αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε πλήρη, ανεξάρτητη και σε βάθος διερεύνηση», προστίθεται.

Ακολούθως το Volt έκανε λόγο για σιωπή και αποφυγή τοποθέτησης, οι οποίες «υπονομεύουν, αντί να προστατεύουν, τη σταθερότητα». Προσθέτει δε ότι δεν θα ακολουθήσει τον «κατήφορο της ηγεσίας του ΔΗΣΥ, η οποία μάλλον ακόμα είναι φερέφωνο πρώην, και δεν θα συμμετάσχει σε λογικές πόλωσης αλλά ούτε και σε κατασκευασμένες αντιπαραθέσεις», τονίζοντας ότι θα παραμείνουν προσηλωμένοι στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ενίσχυση των θεσμών.

«Σε τέτοιες στιγμές, η ευθύνη είναι μία: καθαρές θέσεις και θεσμική σοβαρότητα. Η διερεύνηση δεν είναι αποσταθεροποίηση αλλά δημοκρατική υποχρέωση», αναφέρει καταληκτικά.

